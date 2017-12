Les famílies d’Alzira aprenen art en els tallers de Memòria de la Modernitat

L’exposició estrena en la capital de la Ribera Alta la modalitat de tallers familiars, perquè xiquets i adults puguen visitar junts els tresors artístics de la Diputació de València

La mostra es pot veure en el MUMA d’Alzira fins al pròxim mes de març amb ‘Coneix la Diputació’, en la casa Alós de la ciutat

15/12/2017Fer de l’art una forma de reunió amb tota la família. És la idea fonamental que vertebra els tallers familiars organitzats al voltant de l’exposició ‘Memòria de la Modernitat’ de la Diputació de València que es pot visitar a Alzira fins a març de 2018. Es tracta d’una novetat respecte al pas de la mostra per Requena, que respon a la demanda d’aquesta activitat per part dels visitants que van acudir a la vila requenenca.

Tots els diumenges té lloc aquesta cita amb el patrimoni de la Diputació de València, en la qual els visitants, xiquets i adults, participen en diferents dinàmiques en les quals es converteixen en protagonistes de les obres. Sota el títol ‘Com es mou l’art’, es fa un recorregut des del procés d’elaboració dels quadres fins a la seua exposició en un museu, analitzant les figures de comissaris, mecenes, artistes i del propi públic.

Al llarg de la visita, les famílies poden gaudir juntes de l’art, vivint una experiència diferent a la qual podrien sentir en fer-ho de forma separada. Al final del trajecte se’ls convida a escriure una postal i enviar-la a la persona que vulguen explicant quines han sigut les seues sensacions i fent una valoració d’allò que han viscut, una forma diferent de transmetre una vivència que quedarà per al record i servirà perquè uns altres s’animen a visitar la mostra.

L’exposició reuneix un centenar d’obres d’artistes com Sorolla, Pinazo, Benlliure, Carmen Calvo, Miquel Navarro o Equipo Crónica, que deixen constància de la modernitat d’una institució amb dos segles d’història que, entre altres avanços, es va anticipar al que hui serien les beques Erasmus i va concedir a les dones artistes el mateix protagonisme que als homes. Es pot visitar en el Museu Municipal d’Alzira (MUMA) amb ‘Coneix la Diputació’ en la Casa Alós de la ciutat.

El pròxim taller serà aquest diumenge 17 de desembre i l’activitat es reprendrà passat el Nadal, el 14 de gener. El nombre màxim de persones per taller és de 20 i s’ha de reservar prèviament en el propi MUMA de forma presencial o cridant al telèfon 96 201 76 49. Per a més informació es pot visitar la web de la Diputació de València (www.dival.es), així com les xarxes socials de la institució provincial i de ‘La Diputació a les comarques’.