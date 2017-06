Les festes de Sant Bernat continuen la seua descentralització amb més activitats que l’any anterior

Alzira, 30 de juny de 2017.- La Regidoria de Festes ha programat per a les festes de Sant Bernat 2017 un ampli repertori d’activitats per a les menudes i menuts, així com espectacles musicals dirigits a tots el públics.

L’any passat va ser el primer que Isabel Aguilar, com a regidora de Festes, va organitzar les festes patronals i donà com a resultat una alta participació, la qual cosa va fer del Sant Bernat del 2016 el primer en molts anys a comptar amb la implicació de les alzirenyes i alzirenys que optaren per quedar-se a la nostra ciutat per tal de disfrutar de totes les activitats i concerts que es van programar.

Seguint la tònica de l’any anterior per a estes festes s’ha pensat aplegar a totes les edats, per la qual cosa s’han programant moltes activitats que començaran el 8 de juliol i finalitzaran el 23, dia gran a la nostra ciutat.

“És un treball de molts mesos, una espècie de trencaclosques que hem hagut d’anar encaixant per tal de donar forma a un programa atractiu per a totes i tots, sense oblidar-nos de les xiquetes i xiquets; estic convençuda que superarem l’èxit de l’any passat amb els concerts i activitats per a estes festes”, ha manifestat la vicealcaldessa i regidora de Festes, Isabel Aguilar.

A més, vol agrair el treball dels tècnics i personal de l’Ajuntament que han estat molts mesos donant forma al programa definitiu que farà que tot el veïnat i visitants disfrutem un any més de les festes de Sant Bernat.

La descentralització de les festes és un dels objectius que van complint-se. Als concerts del recinte a Venècia, recuperats l’han passat, cal afegir enguany una nova ubicació, el parc de l’Alquenència, que se suma al llocs habituals com: plaça Major, Pere Crespí, Gran Teatre i Recinte Firal.

A continuació pots consultar el programa de festes al complet:

Festes de Sant Bernat Alzira 2017

Dissabte 8 de juliol

Claustre de la Casa de la Cultura, a les 20.30 hores

Concert de Sant Bernat a càrrec de La Colla les Raboses

Entrada lliure.

Dijous 13 de juliol

De 9 a 13 hores – Plaça Major

Per Sant Bernat el comerç sona a Festa

Alzira Ràdio emetrà en directe el seu programa matinal, “El dia per davant”.

Pel programa passaran diverses personalitats: l’alcalde, Diego Gómez, la vicealcaldessa i regidora de Comerç, Isabel Aguilar, membres del Departament de Comerç, comerciants i consumidors de la campanya. Ja que si presenten un tiquet a l’estand d’Alzira Ràdio, de 20 € almenys, d’una compra realitzada en les botigues col•laboradores en “Per Sant Bernat el comerç sona a Festa”, poden emportar-se de regal una entrada per al concert de Carlos Baute, la nit del dissabte 22 de juliol.

Divendres 14 de juliol

De 9 a 13 hores – Parc Pere Crespí

Per Sant Bernat el comerç sona a Festa

Alzira Ràdio emetrà en directe el seu programa matinal, “El dia per davant”.

Pel programa passaran diverses personalitats: l’alcalde, Diego Gómez, la vicealcaldessa i regidora de Comerç, Isabel Aguilar, membres del Departament de Comerç, comerciants i consumidors de la campanya. Ja que si presenten un tiquet a l’estand d’Alzira Ràdio, de 20 € almenys, d’una compra realitzada en les botigues col•laboradores en “Per Sant Bernat el comerç sona a Festa”, poden emportar-se de regal una entrada per al concert de Carlos Baute, la nit del dissabte 22 de juliol.

22.00 hores – Plaça del Carbó

XX FESTIVAL DE BANDES SANT BERNAT

Amb la participació de la Banda Cercle Musical Primitiva d’Albaida i Banda Simfònica de la Societat Musical d’Alzira.

22.30 hores – Camp d’Esports de Venècia

X RAL•LI HUMORÍSTIC de Junta Local Fallera d’Alzira.

Concurs de Play Back

A continuació, discomòbil

Dissabte 15 de juliol

En horari de matí – Zones comercials

Per Sant Bernat el comerç sona a Festa

Música al carrer amb grups de la Societat Musical d’Alzira, repartits en les zones comercials de la Vila, Pérez Galdós i Pere Crespí, que amenitzaran les compres de tots aquells que s’apropen als comerços.

10 hores – Camp d’Esports de Venècia

X RAL•LI HUMORÍSTIC de la Junta Local Fallera d’Alzira.

Miniolimpíades

Les diferents comissions falleres realitzaran les diferents proves preparades per a enguany.

19 hores – Pels carrers de la ciutat

X RAL•LI HUMORÍSTIC de la Junta Local Fallera d’Alzira.

Cavalcada, amb el següent itinerari: eixida del carrer Francisco Bono, Pare Castells fins a encreuament amb Mare de Déu de la Murta.

21.30 hores – Camps d’Esports de Venècia

SOPAR SOLIDARI de pa en puny.

Donatiu de 2 €. La recaptació anirà destinada a una entitat solidària que decidirà l’Assemblea Consultiva de Festes. Adquirix el teu tiquet a la Casa de la Cultura (de 19 a 21 h) i taquilla del Gran Teatre (dimarts i dijous de 19.30 a 21 h).

Col•labora: Junta Local Fallera.

22.30 hores – Camps d’Esports de Venècia

Entrega de premis del X RAL•LI HUMORÍSTIC de la Junta Local Fallera d’Alzira.

A continuació, actuació de l’ORQUESTRA RENACER i LOS MAGNOS

Després de celebrar l’any passat el 40 aniversari de Los Magnos, esta formació li va agafar de nou el fil de les actuacions i va realitzar diferents concerts per la Comunitat. Este 15 de juliol, acompanyats de l’Orquesta Renacer, vos esperen en el mític Camp d’Esports de Venècia, per a gaudir d’una vetlada – revetla ben marxosa per anar obrint boca de les festes de la nostra ciutat.

22.30 hores – Gran Teatre d’Alzira

XX APLEC DE DANSES SANT BERNAT

Amb la participació de: Trébede Grupo Tradicional (Burgos) , Coros y Danzas de Zarandona (Zarandona – Múrcia) i Grup de Danses d’Alzira. Col•labora: Rondalla “Adeiara Fandanguers”, d’Algemesí

Entrada lliure.

22.30 hores – Parc de l’Alquenència

NIT DE ROCK amb LEUKONERS i EROTIC PSYCHO

Leukoners és una banda que fusiona la música celta, amb el seu so més tradicional i la contundència i la pegada del rock&roll.

Adrià Navarro (flabiol de llanda i “Sac de Gemecs”), Albert Roselló Piti (bateria i percussió), Álvaro Gil (baix), Iovis García (guitarra elèctrica), Paco Puig (violí), Rafa Gil (guitarra acústica) i Xesu Mora (veu).

Erotic Psycho amb un gènere Glam Sleazy Rock ens oferix un ampli ventall musical amb influències de Mötley Crüe, Guns’n’ Roses, L.a. Guns, Shotgun Messiah, Pretty Boy Floyd, Slaughter, Poison, Ratt, Cinderella, Scorpions, Alleycat Scratch, Vain, Faster Pussycat…

Nando Saints (veu), Lokki Sixx (baix), Jay Martino (guitarra) i Frost Moore (metalls)

Una gran nit de rock, a càrrec de dos formacions alzirenyes!

Diumenge 16 de juliol

50 ANYS DE L’AVINGUDA SANTS PATRONS

Avinguda Sants Patrons de 10 a 17 hores

Organitza: Associació Cultural d’Artistes Plàstics i Visuals d’Alzira i Comarca.

Dilluns 17 de juliol

De 18 a 21 hores – Plaça Marina Espanyola

JOCS GEGANTS I ARTESANALS a càrrec de Condidorets.

Dimarts 18 de juliol

De 18 a 20.30 hores – Parc de les Basses

TALLERS PER ALS MÉS MENUTS: globoflèxia, pintacares, manualitats…

20.30 hores – Exhibició de ZUMBA a càrrec del grup Zumba de la Piscina Coberta d’Alzira.

Dimecres 19 juliol

19.30 hores – Parc de l’Alquerieta

Actuació infantil per als menuts de la casa.

PEQUEDISCO a càrrec de Condidorets.

23 hores – Camp d’Esports de Venècia

“EL ÚLTIMO TRIBUTO”, un repàs a les cançons més significatives de Manolo García i Quimi Portet, “EL ÚLTIMO DE LA FILA”.

Tribut a El Último de la Fila “El Últim Tributo”; en cada concert et faran disfrutar dels grans èxits de Manolo García i Quimi Portet. El punt fort d’este tribut es troba en el seu potent directe; amb un so fidel a l’original cada nit aconseguixen posar a tot el públic dret. La veu arriba a impressionar fins als més exigents seguidors de MANOLO GARCÍA.

El seu repertori ens transporta a través del temps i ens brinda l’oportunitat de tornar a disfrutar dels temes més emblemàtics de la mítica banda de pop-rock espanyola.

Entrada única de 3 euros.

Dijous 20 juliol

19.30 hores- Gran Teatre

SARSUELA – EL DÚO DE LA AFRICANA

És una sarsuela en estat pur, en forma d’obra de “género chico” però de gran bellesa i importància musical. És una obra còmica d’un acte, dividida en tres parts. Amb música de Manuel Fernández Caballero i llibret de Miguel Echegaray. La seua popularitat sobrepassa tot el descriptible en l’època.

Entrada amb invitació. Recollida d’invitacions a partir del 6 de juliol, a la Casa de la Cultura de 19 a 21 hores i en la taquilla del Gran Teatre en horari habitual (màxim 2 per persona).

23 hores – Camp d’Esports de Venècia

Orquestra MONTECARLO

La mítica orquestra Montecarlo és una orquestra valenciana amb més de 30 anys de camí musical per milers d’escenaris de tota Espanya i que seguix amb la mateixa força i il•lusió que sempre. En l’actualitat, continuen oferint un xou musical espectacular, recolzat per un equip de so, il•luminació i vídeo dels més impactants del país.

Divendres 21 de juliol

19 hores – Parc Pere Crespí

Actuació musical per als menuts i menudes.

PUPETES DISCO CLOWN

T’apetix ballar, riure i sobretot passar-ho molt bé? Vine i acompanya a Pupetes pel recorregut de les cançons més conegudes del moment!

19.30 hores- Gran Teatre

Actuació de La Orquesta – Musical maravillosos 60-70, que presenten

CADA CANCIÓN UN RECUERDO

Elegix la cançó que vols que s’interprete i dedica-la a qui tu vullgues.

Entrada amb invitació. Recollida d’invitacions a partir del 6 de juliol, a la Casa de la Cultura de 19 a 21 hores i en la taquilla del Gran Teatre en horari habitual (màxim 2 per persona).

22.30 hores – Parc Pere Crespí

Actuació de MÀGIA i MONÒLEGS

Raúl Antón (còmic), Mago Charly (mag i xouman) i l’alzireny Javier Botía (mentalista reconegut amb diversos premis reconeguts).

Raúl Antón: còmic valencià de reconegut recorregut per tota la geografia espanyola, però al qual “li tira la terreta” i s’està especialitzant en espectacles molt d’ací

Javier Botía: nascut a la localitat d’Alzira, este còmic, mag i mentalista és un animal dels mitjans de comunicació, tant locals, comarcals, nacionals i internacionals. Anys d’experiència al servici d’un espectacle que no deixarà a ningú indiferent.

Mag Charly: després de més de vint anys de carrera recorrent Espanya amb els seus xous de comèdia, transformisme i màgia, un vídeo viral on bromejava que s’havia comprat una banda de música per al sol fa que la cadena “Media Set” es fixe en ell per a incorporar-lo en els programes de la seua cadena. Un vertader xouman que repartirà riures i màgia a parts iguals.

23 hores – Plaça Major

ORQUESTA MONDRAGÓN en concert, celebrant el 40 aniversari de Javier Gurruchaga als escenaris.

Durant l’any 2017 Javier Gurruchaga i l’Orquesta Mondragón continua girant amb l’espectacle “Anda Suelto Satanás”, una de les millors gires dels últims anys d’esta banda mítica i inigualable. Esta gira proposa un concert amb tots els seus èxits, una magnífica banda i un Javier Gurruchaga donant, com sempre, un magistral espectacle sobre l’escenari. L’any 2016 s’inicia esta festa d’aniversari amb nombrosos concerts a Espanya i la presentació a Mèxic i finalitzarà a finals d’enguany. ¡VIAJE CON NOSOTROS!

23 hores – Recinte Firal.

MACACO –SOMOS SEMILLA

Macaco és un dels artistes més importants de l’escena musical espanyola i un dels més influents músics llatins de tot el món. Els seus orígens artístics es remunten a la fusió musical d’estils que es cuinava en els carrers de Barcelona al començament de la dècada del 2000.

Preu: 5 euros.

A continuació ORQUESTA PROMETIDA

L’Orquesta Prometida naix en la ciutat d’Alzira (València) fa més de 15 anys, composta per huit components: Gabi Valls (guitarra), Francesco Bolivar (veu), Idoia Sánchez (veu), Francisco Lledó (bateria), Viktor Lyeuta (piano i teclats), Joshua Llewellyn (baix), Pedro Vaya (saxo) i Adolfo Sánchez (trompeta). Un gran repertori de música, passant per tots els estils possibles com llatí, pop, espanyola i per descomptat, rock.

Dissabte 22 de juliol

D’11 a 13 hores – Parc de l’Alquenència

JOCS GEGANTS I ARTESANALS

I a continuació actuació infantil PEQUEDISCO a càrrec de Condidorets.

17 hores – Plaça de Cartonatges

FESTA DE L’AIGUA

Vine a refrescar-te amb nosaltres amb els inflables, pistes i jocs d’aigua més divertits del moment.

20 hores – Parc Pere Crespí

Actuació del grup SIS FAN ROCK

El grup Sis Fan Rock va començar amb una trajectòria ben definida fent música dels anys 60-70 dins el panorama de la música rock espanyola.

Encara que hui en dia es manté al grup eixe esperit de la música d´eixes dècades també incloem al nostre repertori temes més actuals i de diferents estils musicals tant de caràcter nacional com internacional. Música per a ballar i música per a la gent que ens escolte gaudisca amb el que fem.

22 hores – Plaça Major

Actuació dels guanyadors i finalistes del concurs per a jóvens talents d’Alzira, CANTES O BALLES?

23 hores – Plaça Major

Musical tribut a ROCÍO JURADO

Un homenatge recorregut per tots els èxits de la gran Rocío Jurado amb el toc d’humor dinamitzador de Paco Calonge, acompanyat pel Ballet València i, com a mestre de cerimònies, Carles Chova.

23 hores – Recinte Firal

CARLOS BAUTE – Gira Ando Buscando 2017

Carlos Baute torna a aconseguir-ho!!! El seu nou single, Ando buscando, junt amb el grup colombià del moment, Pis 21 ja és tot un hit de streaming a Espanya i Llatinoamèrica!! El senzill aconseguix l’estatus de Platí en la llista oficial de cançons a Espanya. Carlos Baute ja és un dels artistes del món amb major recorregut en la música llatina. És sens dubte un autor que ha sabut interpretar la cultura de la música romàntica llatina durant anys.

En finalitzar, Nit de Discomòbil amb l’actuació de l’alzireny DJ GARCHY

Acabat d’arribar de la seua gira per Miami, Dj Garchy ha recorregut tot el món des de Hong Kong , Eivissa, Mèxic DF i Dubai. Ha compartit escenari amb Steve Angello, Nikki Romero, Diego Miranda o Abert Neve. Garchy ens delectarà amb una sessió de música comercial&house.

Diumenge 23 de juliol

22 hores – Recinte Firal

SONA LA DIPU, amb les actuacions de Frida, Chlorophile i Mediterranean Roots.

A més dels concerts de SIDONIE (El Peor Grupo del Mundo) i LA PEGATINA (World Tour 2017).

SIDONIE. El Peor Grupo del Mundo és el nou disc de Sidonie. L’octau. És un disc de pop que parla del pop. És el pop dins del pop. És la seua declaració d’amor a tots els grups que admirem També és un recordatori del que són i sempre han sigut: fans.

LA PEGATINA és, sens dubte, el millor revulsiu emocional que pot haver-hi damunt d’un escenari. La seua festa és inusual per com és d’enèrgica, divertida i ballable. Espectacle i adrenalina fins a l’èxtasi. Mai es cansen de repartir alegria i bogeria allà per on passen.

En finalitzar, Nit de Discomòbil amb l’actuació dels alzirenys WEAR DJS.

Indie hits, bombes electròniques i cops de guitarra rock ben barrejats i agitats són la proposta amb la qual cada cap de setmana inunden sales com La3, XL Xtra Large, Piccadilly, Biplaza o Play Club entre d’altres. El seu currículum es completa amb el pas per alguns festivals com Deleste, San San Festival, Creampop Festival, Alicante Sun Festival o en diverses edicions del mateix QFestival que se celebra a Alzira. We are WEAR DJS!

23 hores – Plaça Major

MANU TENORIO en concert

Després de tres anys d’espera, en els quals no ha deixat de girar amb concerts per tota la geografia espanyola, este sevillà nascut al barri de Triana edita el seu sèptim àlbum d’estudi i el més personal de tots: “Con el alma encendia”. Es tracta del primer disc editat després de la seua paternitat amb què a més commemora els seus 15 anys en la música i en el qual demostra una gran reflexió i maduresa com a cantant, compositor, productor i pare.