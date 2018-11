Les fortes pluges afecten de nou a La Ribera després d’un cap de setmana de treva

Connect on Linked in

Accessos per carretera tallats i la suspensió de les classes son algunes de les conseqüències més destacades

Oratge.

Les fortes pluges tornen amb força a les comarques del litoral sud i de l’Horta de València després d’un cap de setmana de treva. Ahir de vesprada va començar l’episodi, donant pas al nivell d’alerta roja que em mantes fins a aquest migdia, i que ha descarregat més de 90 litres per metre quadrat a Alginet, Sueca, o Algemesí, entre altres.

Aquestes condicions han provocat que més de 136.000 alumnes no hagen pogut acudir hui als centres escolars, així com nombrosos accessos per carretera tallats a municipis com Alzira, on novament s’han vist afectades zones com el Barranc de la Murta, el barranc del Fosc, el de Gracia Maria, les Estreles, o el Cami l’Arena.

S’espera que en les pròximes hores es puga baixar el nivell de preemergencia, deixant pas per a demà a temperatures un poc més elevades, i un predomini de cels poc nuvolosos.