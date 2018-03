Les gelades dels dos últims dies provoquen danys en fruiteres i caqui

Connect on Linked in

Les comarques més afectades són la Vall d’Albaida i la Ribera Alta

LA UNIÓ de Llauradors informa que les gelades de les matinades dels dies 21 i 22 han deixat danys importants en algunes comarques com la Vall d’Albaida i la Ribera Alta, encara que caldrà esperar a veure l’evolució dels cultius per a valorar la magnitud definitiva.

Els primers indicis diuen que els danys seran rellevants, sobretot en la fruita d’estiu (albercocs, bresquilles, nectarines, prunes i paraguaians) i en caqui. En menor mesura les gelades han afectat també als cítrics situats en les zones més fredes d’aquestes comarques i als ametlers.

S’intueixen danys significatius en els camps de caqui, encara que és bastant complicat observar-los en aquests moments, ja que es tracta d’una gelada no massa freqüent per aquestes dates i de la qual no existeixen per tant moltes referències.

En la comarca de la Vall d’Albaida s’ha arribat aquestes nits a temperatures de fins a 4º negatius.. Els cultius més afectats són en fruita d’estiu l’albercoc i també el caqui.

Pel que fa a la comarca de la Ribera Alta, l’afecció de la gelada no ha sigut tan generalitzada com a la Vall d’Albaida i s’ha centrat en les zones més gèlides. Els cultius més afectats són també la fruita d’estiu i caqui.

Als danys de les gelades d’aquests dies en la comarca cal sumar els produïts fa tres setmanes en la qual va haver-hi danys en les parcel•les més afectades que superen el 70%. La zona afectada ara no coincideix amb l’anterior i per tant s’amplia la zona sinistrada.