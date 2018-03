Tous celebra ja els actes de la Setmana Santa amb intensitat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Tous ja viu intensament els actes de la Setmana Santa.

El passat divendres, després d’una solemne missa es va realitzar el trasllat de les imatges a casa dels Confrares Majors d’aquest any.

En primer lloc, eixia de l’església la imatge de Jesús en la Columna.

Seguidament el Crist de la Bona Mort, començava el camí cap al domicili del Confrare Major.

Per últim, la imatge de la Verge Dolorosa recorria els carrers del municipi per dirigir-se al Carrer General Mola. On s’exposaran les tres imatges al llarg d’aquesta setmana.

Per altra banda, ja en dissabte de passió va tindre lloc una missa amb el posterior trasllat de les imatges.

La primera en eixir de l’església va ser la de Jesús Natzaré fins a aplegar al domicili per a la seua exposició al carrer Onésimo Redondo.

Seguidament, la imatge del Sant Sepulcre va recórrer els carrers de Tous fins a aplegar al carrer Calvo Sotelo.

La tradicional Setmana Santa de Tous celebrarà al llarg d’aquesta setmana un gran nombre d’actes religiosos.