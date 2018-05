Les obres de condicionament de la segona fase al carrer Benito Pérez Galdós van segons el que està previst

Print This Post

Alzira, 21 de maig de 2018. Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, ha estat visitant les obres de la segona fase del carrer Benito Pérez Galdós. Unes obres que, segons declara Fernando Pascual, “estan executant-se segons el calendari previst. Les actuacions van realitzant-se a poc a poc, al ritme marcat i intentant produir les mínimes molèsties, tant al veïnat com als comerços, per això, vull agrair la col•laboració de totes i tots els implicats”.

“A hores d’ara ja podem disfrutar, quasi per complet, del resultat de la renovació d’este carrer, ja que està incorporant-se el mobiliari urbà, els testos, els bancs de pedra i l’arbratge de la varietat Freixos, tal i com es van plantar en la primera fase del carrer”.

“Hem de recordar que estes mesures són sempre fruit d’un gran treball estudiat per un equip de persones que aporten la seua experiència professional, i tant el cap d’obres com els tècnics del nostre departament estan implicats al 100% per tal que les obres complisquen el seu termini i ocasionar les mínimes molèsties”, assevera el regidor Fernando Pascual.