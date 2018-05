Les obres de connexió d’aigua potable a la urbanització El Racó complixen el termini previst

Print This Post

Dijous 17 de maig de 2018. Des de fa unes quantes setmanes la Regidoria de Gestió Urbanística, juntament amb l’empresa concessionària Aguas de Valencia, començaren les obres de connexió de la xarxa existent en la urbanització El Racó als dipòsits municipals, per tal que a partir del mes de juny el veïnat tinga aigua potable de qualitat.

Arribats al punt que es troben les obres, recordem que estan realitzant-se diverses actuacions com la desconnexió a la xarxa de la urbanització El Respirall, en dos punts (carrer de l’Alcalatén i carrer de la Vall de la Casella), mitjançant la instal•lació de dues vàlvules de tall i la posteior connexió de la xarxa existent en la urbanització El Racó als depòsits municipals. Per la qual cosa, durant els pròxims caps de setmana (19 i 20, 26 i 27 de maig, de 10:00 a 14:00 hores), començaran els tràmits administratius per a realitzar el contracte de subministrament d’aigua potable i servei de clavegueram.

Per a comoditat del veïnat, l’empressa Aguas de Valencia desplaçarà una unitat mòbil a la seu de l’Associació de Veïns del Racó, per portar a terme les gestions administratives i transmetre la informació bàsica del servei.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, assegura que “podem dir que els veïns i veïnes de la urbanització El Racó estan més a prop de tindre aigua potable de qualitat. Les obres van segons el calendari previst, i este cap de setmana ja comencen els processos administratius amb el veïnat i portar a terme els nous contractes. Des de la nostra regidoria estem pendents de l’evolució de les obres i a disposició dels veïns i veïnes que ens necessiten”.