Les obres de la segona fase van donant forma al Palau de Casassús d’Alzira

19 de gener de 2018 – Des de fa alguns anys, el Palau de Casassús ha estat en condicions d’abandonament, fins al punt de trobar-se en avançat estat de ruïna i sense sostre. En 2015, amb l’entrada del nou equip de govern, se’n fa una intervenció d’urgència amb una inversió de 350.000 € que impulsa unes mesures difícils i necessàries. A hores d’ara estan realitzant-se les obres de la segona fase i amb una nova inversió de 100.000 € els avanços en l’estructura, el pati i altres dependències ja són evidents.

Amb un total de 450.000 € i dins de les accions realitzades es troben el reforç dels murs de la façana, consolidació dels arcs muraris que van apareixent a l’edifici, reforç del tercer forjat, reestructuració de l’escala del pati, sanejament dels murs de l’edifici. Aleshores, totes estes intervencions fan que a poc a poc es vaja coneixent, estudiant i entenent l’edifici, que va donant certes sorpreses i descobriments d’elements interessants. Descobriments que donen a entendre la història del Palau de Casassús i per extensió la història d’Alzira.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, ha visitat les obres per comprovar que tot avança com està programat i assegura que: “és l’objectiu d’este equip de govern que el Palau de Casassús recupere tota la seua importància com a edifici emblemàtic que és de la nostra ciutat, un dels més antics, segons les dades dels nostres tècnics, i així continuarem, treballant per conservar el nostre patrimoni que al mateix temps forma part de la nostra història”.