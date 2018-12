Les organitzacions agràries convoquen una concentració per a exigir solucions davant la crisi que arruïna als citricultores

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), la Federació Provincial d’Agricultors de Castelló (FEPAC-ASAJA), i la Unió de Xicotets Agricultors (UPA-PV) han acordat convocar, per a divendres que ve 14 de desembre, una concentració de protesta davant les portes de la conselleria d’Agricultura amb l’objecte d’exigir solucions, que queden degudament plasmades en compromisos ferms, a la dura crisi de preus que està arruïnant a milers de productors valencians durant la present campanya.

Diverses circumstàncies negatives -motivades tant per la situació dels mercats com pel comportament del clima- han acabat per desembocar en una conjuntura tremendament adversa que s’està traduint en pèrdues milionàries per als agricultors dedicats al cultiu de la taronja, unes pèrdues que, d’acord amb les valoracions de les pròpies organitzacions agràries, se situarien entorn dels 163 milions d’euros.

Els dirigents de les organitzacions agràries convocants de la protesta coincideixen a l’hora d’assenyalar que l’actual panorama que presenta la citricultura és insostenible i, per açò, resulta imprescindible expressar el malestar dels productors amb la finalitat de reclamar tant mesures concretes a curt termini que alleugen els problemes més immediats, com un full de ruta de cara al futur que permeta al sector dotar-se dels instruments necessaris per a augmentar la seua capacitat competitiva.

Respecte a la reunió mantinguda dimarts passat entre els responsables de les organitzacions agràries i la conselleria d’Agricultura, AVA-ASAJA, FEPAC-ASAJA Castelló i UPA-PV valoren positivament la bona predisposició mostrada pel departament de la Generalitat que dirigeix Elena Cebrián, però consideren al mateix temps que davant la gravetat de la situació que travessa la citricultura ja no basten bones paraules i assenyalen que els únics compromisos obtinguts s’han limitat a facilitar préstecs bonificats, reclamar rebaixes fiscals al Govern central i preparar un pla de reestructuració varietal, la qual cosa resulta absolutament insuficient.

Mentrestant, les organitzacions agràries mostren la seua plena disposició a seguir negociant amb la conselleria l’elaboració d’un pla per a la citricultura valenciana i entre les peticions i reivindicacions, dirigides a totes les administracions, que han posat sobre la taula destaquen, entre unes altres:

– Ajudes de mínimis.

– Pla de reestructuració per a les parcel·les inundades amb afecció de l’arbrat i per a les varietats precoces amb problemes comercials en el primer tram de la campanya.

– Retirada de 250.000 tones per a alleujar el mercat en fresc.

– Renegociació dels acords comercials, especialment amb Sud-àfrica, però també amb els països del Con Sud americà, i amb aquells altres que com Egipte, Turquia o el Marroc competeixen igualment amb els nostres cítrics de manera deslleial.

– Establiment, mentrestant, d’una clàusula de salvaguardia amb els referits països.

– Exigir la reciprocitat de les normatives europees en matèria fitosanitària i laboral a les produccions de cítrics procedents de tercers països i reclamar la implantació d’un tractament de fred a tots els cítrics originaris de tercers països amb plagues de cuarentana.

– Contractació de personal a Brussel·les perquè, en coordinació amb les organitzacions agràries, exercisquen la funció de lobby permanent en matèria de comerç internacional.