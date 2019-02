Les parades del mercat ambulant de Picassent tenen nova imatge

Connect on Linked in

La regidoria de Comerç i Mercat de l’Ajuntament de Picassent ha obsequiat a les parades de fruites i verdures del mercat ambulant amb un davantal en què es llig “Compra en Picassent, mercat de qualitat, el teu mercat”.

La regidora de Comerç i Mercat, Mónica Olguín, ha fet una visita al mercat ambulant de Picassent per tal de conversar amb els i les paradistes i fer-los entrega d’un davantal amb el lema promocional: “Compra en Picassent, mercat de qualitat, el teu mercat”. Amb esta acció, l’Ajuntament pretén traslladar els venedors i les venedores la importància de mantenir un espai de treball higiènic i en ordre, així com també el gènere, per tal de complir amb les condicions higièniques i sanitàries establides per la normativa vigent perquè, segons afirma Olguín: “La higiene i l’ordre a les parades és fonamental perquè el veïnat s’acoste a comprar i tinga la confiança d’estar fomentant un mercat local i de qualitat”.