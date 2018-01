Les persones, en el centre dels nous pressupostos de Sueca

El consistori obri a l’opinió pública una part de les propostes dels projectes d’inversió en els primers pressupostos participatius de la història de Sueca

Els nous pressupostos contemplen una reducció del deute de vora 2,2 milions d’euros

Sueca, 05/01/2018.El ple de Sueca ha aprovat este dijous els pressupostos generals municipals de l’any 2018. El primer ple de l’any comptava, entre els punts principals de la seua convocatòria, amb la presentació de la nova proposta econòmica, uns comptes equilibrats que ascendeixen a 24.145.000 €, amb les seues previsions d’ingressos i despeses, el que suposa un augment de 528.000 € respecte al pressupost prorrogat de 2016.

El segon projecte pressupostari de l’executiu local, en esta legislatura, destaca per l’aposta decidida, novament, per les polítiques destinades a les persones. La partida més quantiosa i alhora la que més s’incrementa és la destinada a Acció Social, dotada amb vora 3 milions d’euros, un 26,91% més que en l’anterior pressupost. En esta partida s’inclouen les ajudes municipals per emergència social, entre d’altres, i també altres serveis i programes com ara el Menjar a Casa, les activitats per a majors del Centre Integral, el Servei d’Ajuda a Domicili, el Centre de Dia de Menors, el Centre Ocupacional Municipal o la Residència Pública Sant Josep per a Majors.

L’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, es va mostrar molt satisfeta pel fet que l’àrea capdavantera d’estos nous pressupostos siga Acció Social. La primera autoritat municipal va qualificar els nous comptes com “uns pressupostos ajustats i realistes”, alhora que va remarcar també el treball de l’equip de govern, que ha vist reduïda l’aposta per moltes de les seues idees i projectes, per tal de distribuir els recursos prioritzant les partides que afecten al dia a dia de les persones.

Els pressupostos contemplen una reducció del deute de 2.192.000 € i segons la nova proposta econòmica, les previsions apunten que l’endeutament municipal se situarà al voltant d’un 26,75%, un percentatge inferior al de 2016 (33,39%) i molt per davall del 75%, el màxim legal permés. Així, el deute viu de l’Ajuntament, tot i haver concertat operacions de crèdit en els dos anys anteriors, serà de 6’5 milions d’euros.

Pel que fa al capítol d’inversions, l’Ajuntament concertarà un préstec per valor d’1 milió d’euros per al finançament del gruix dels projectes. L’alcaldessa va referir-se també a la capacitat inversora del consistori que, segons va assenyalar, es veu limitada pel marc de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, també coneguda com Llei Montoro, una normativa “injusta que ofega els Ajuntaments que compleixen amb la norma, limitant el seu marge d’actuació i endeutament” va concloure Tamarit.

En este sentit, l’alcaldessa va explicar també que les inversions s’han ajustat al màxim per tal de complir amb la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària.

Tot i això, el consistori ha projectat dos grans actuacions: d’una banda, l’ampliació de l’aforament del CM Bernat i Baldoví, amb vora 180 butaques de més i la creació d’una sala polivalent amb cabuda per a 200 persones aproximadament, per un valor de 200.000 euros. D’altra banda, s’invertiran vora 170.000 euros en l’adequació de nous terrenys per al Cementeri Municipal en vistes a la construcció de nous nínxols. A més, també destaca la inversió de 175.000 euros per a la dotació de mobiliari a la Residència de persones amb discapacitat de Sueca i altres 60.000 euros per a la instal·lació de fotolineres i la compra de vehicles elèctrics municipals.

Per a la finalització de la piscina descoberta s’han previst 101.300 euros, en este cas, a càrrec de recursos municipals, aliens al préstec. La construcció de la instal·lació esportiva, a través d’un Pla Confiança de la Generalitat Valenciana, s’ha vist interrompuda en diferents ocasions, des de l’any 2012, per la manca de crèdit per part de l’ens autonòmic.

També es continuarà amb la millora de l’accessibilitat als carrers, a la qual es dedicaran les subvencions provinents de la Diputació, a través del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM), en els exercicis 2018 i 2019. I alhora, hi ha previst fer un canvi de finalitat de préstec per a condicionar l’edifici municipal del carrer Vert. En un període breu de temps, també, s’ha previst la retirada del pal de la llum del carrer Doctor Fleming.

Primers pressupostos participatius de Sueca

Estos nous pressupostos destaquen també per l’aposta per la participació ciutadana. Entre les inversions proposades, el consistori ha anunciat que obrirà a l’opinió pública tres projectes en concret: la inversió en parcs infantils, en renovació de carrers i places i asfaltat, que sumen entre els tres vora 360.000 euros, per tal que siguen els mateixos veïns els qui prioritzen les actuacions.

Esmenes als pressupostos

El Grup Municipal Socialista va presentar quatre esmenes als nous comptes. El grup de l’oposició va proposar la incorporació de partides específiques destinades a: l’elaboració d’un pla de rellançament industrial dels polígons de Sueca; l’empoderament de les dones amb problemes de violència de gènere; l’increment en la partida de beques de transport i l’empedrat o pavimentació del Passeig de l’Estació. Les tres primeres foren desestimades atés que, en el primer cas el consistori preveu acollir-se a pròxims programes de la Diputació de València per a la reactivació de la indústria i comerç local; i en els altres casos, perquè ja es contemplen aportacions econòmiques per estos conceptes als pressupostos. Pel que fa a la proposta referent al Passeig de l’Estació, tot i que també va ser finalment desestimada, el govern municipal va comprometre’s a estudiar una solució en la liquidació del nou pressupost a les embassades d’aigua que s’acumulen al parc, als accessos del CEIP Carrasquer.

Els pressupostos generals per al 2018 es van aprovar amb el vot favorable de l’equip de govern (Compromís i GISPM), l’abstenció del Grup Municipal Socialista i de Ciutadans Sueca i el vot en contra del Partit Popular.