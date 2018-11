Les pluges causen pèrdues en l’agricultura valenciana d’almenys 70 milions d’euros

Connect on Linked in

AVA-ASAJA assenyala que és una primera estimació i que els danys en cítrics, caqui i hortalisses podrien situar-se en 120 milions en funció de l’evolució del clima

La successió de pluges que durant els últims sis dies ha descarregat de manera especialment torrencial i persistent sobre el camp valencià van a causar importants pèrdues tant en els principals cultius que ara mateix es troben en plena temporada com en les infraestructures agràries. Segons una primera valoració d’urgència efectuada per l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), les pèrdues patides arran de les últimes precipitacions aconseguiran almenys els 70 milions d’euros, si bé aquesta xifra podria acabar sent molt superior i arribar fins als 120 milions en funció de l’evolució del clima, ja que factors com la humitat, les altes temperatures o ocasionals episodis de noves pluges van a determinar un major o menor impacte sobre l’agricultura.

Les produccions agrícoles més castigades són, per aquest ordre, els cítrics, el caqui i les hortalisses. Solament les pèrdues previstes en cítrics –principalment en clementines encara que també en taronges– estan valorades en una forqueta entre 50 i 100 milions a causa de l’afecció directa sobre una quantitat que oscil·la entre 250.000 i 500.000 tones. Els danys tenen com a causes fonamentals la inundació dels arbres (l’estrès de les arrels obliga a l’arbrat a desprendre’s dels fruits i fins i tot en els casos més greus acaba provocant una asfíxia radicular que causa la mort del taronger), el pixat (una fisiopatía que deteriora la pell de les clementines a causa de canvis bruscs d’humitat fins a tal punt que deixa inservible la fruita per a la seua comercialització) i el aguado (malaltia causada pel fong Phytophthora que podreix la fruita). Les comarques de la Ribera, La Safor, La Costera i la Foia de Bunyol són les més afectades per aquesta classe de sinistres en la citricultura.

Les pèrdues en el caqui, d’acord amb les estimacions de AVA-ASAJA, se situaran en un rang entre 5 i 8 milions d’euros, la major part de les quals es concentren en la comarca de la Ribera. Un total de 20.000 a 40.000 tones de caquis patiran danys irreversibles a causa de la inundació dels camps. Aquest minvament se sumisca al descens del 35% de la producció valenciana de caqui que ja havien ocasionat les gelades primaverals i, sobretot, la pedra de juliol.

Quant a les hortalisses, la incidència de l’aigua acumulada durant aquesta última setmana suposarà unes pèrdues d’1 a 3 milions d’euros, mentre que la producció perjudicada se situarà entre 2.000 i 4.000 tones. Els cultius que ixen pitjor parats són les cebes, cols, coliflors i carxofes en les comarques de l’Horta i Camp de Túria, tant per la disminució de collita com pels sobrecostos que han de suportar els agricultors en tractaments fungicides contra l’atac de fongs. La pluja també ha retardat la recollida de la xufa i, al seu torn, la posterior plantació d’altres produccions hortícoles en aqueixos mateixos camps.

Finalment, AVA-ASAJA xifra entre 10 i 15 milions d’euros l’abast dels danys en les infraestructures agràries, tals com a hivernacles, murs, camins rurals, canalitzacions, etc. “Plou sobre mullat –lamenta el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado– i la situació podria empitjorar encara més si en els pròxims dies segueix plovent o si es produeixen vents de ponent que agreujarien terriblement els danys. Estarem molt atents a l’evolució del clima perquè dels seus efectes dependrà la rendibilitat de milers d’explotacions”.

El dirigent agrari sol·licita a les administracions que prenguen bona nota de les greus dificultats que travessa l’agricultura valenciana i engeguen mesurades per a alleujar la seua situació com la reducció de mòduls, l’exempció de l’Impost de Béns Immobles (IBI) Rústic, l’establiment de crèdits bonificats i més ajudes per a afavorir la contractació del segur.