Les poblatanes i poblatans estan elegint les inversions a realitzar en els propers mesos

Fins al 31 de maig es poden elegir 3 de les 8 propostes finalistes del decidim la Pobla

22 de maig de 2018- En novembre de 2017 es va iniciar aquest procés participatiu anomenat decidim la Pobla Llarga, on les veïnes i veïns de la Pobla Llarga podien presentar projectes que consideraven necessàries per al seu poble. Un total de 20 van ser els presentats, dels que sols 8 han pogut passar a aquesta última fase. Des d’ahir es poden votar a 3 d’aquests 8 projectes, havent participat ja 92 persones en tan sols 24 hores.

“L’actual govern sempre a cregut en la necessitat de fer participar a la ciutadania en la presa de decisions que els afecta de ple com es on invertir els seus impostos” comenta el portaveu del govern Ximo Vidal. “La situació en que ens vam trobar l’ajuntament en el 2015 ens ha obligat a retardar fins a aquest pressupost la incorporació de crèdit al capítol 6, el d’inversions, pas necessari previ per poder posar en marxa aquesta iniciativa de participació i que ja anunciem va a tenir la seua continuïtat al pressupost del 2019, com a mínim amb la mateixa quantia que aquest, 50.000 €” afirma Vidal.

LES HUIT PROPOSTES FINALISTES SON

1. Aparca la bici amb seguretat (4.142,97€): ubicació de diversos aparcabicis en diferents punts de la localitat: – Escola Sanchis Guarner. – Col•legi Trilema Santa Ana- – IES Pere d’Esplugues. – Serveis Socials. – Ajuntament. – Masymas. – Consum. – Sesguera. – Parc de la Pau. – Joan Fuster. – Glorieta. – Ambulatori.

2. Sala de Jocs i Entreteniments a la Casa de la Joventut (16.965€): s’adequaran diverses aules amb ordinadors, taules i cadires, projector, consoles, jocs, wifi, expenedora de menjar, ping pong i mobiliari infantil.

3. Millora de les instal•lacions de la Biblioteca (4.380,73€): es canviarà mobiliari de la biblioteca, les finestres seran substituïdes per altres que insonoritzen el soroll del carrer i es comprarà un projector per a que quede ubicat en la pròpia biblioteca.

4. Organització Pàdel (4.388,21€): contractació d’un software, així com d’una APP, que s’encarregarà de l’apertura de les pistes segons reserva, la reserva es podrà realitzar a través d’internet i el pagament es realitzarà digitalment també.

5. Pista d’skate (24.075,70€): creació d’una pista d’skate on actualment s’ubica la fira de Sant Pere.

6. Millora de la seguretat vial dels vianants (6.497,35€): aquestes millores es realitzaran en l’Avinguda de València: – Pintar 7 passos de vianants. – Senyals de pas advertència pas de vianants. – Pintar la mitjana. – Senyalització de les bandes reductores.

7. Millora i ampliació de Zones Verdes, Arbres i Parcs Infantils (18.150€): les millores es realitzaran en el Parc de la Pau, substitució del sòl i dels jocs infantils.

8. Asfaltat del Camí Olivera (18.144,583): tornar a un estat normal el camí Olivera, actualment en un avançat estat de deteriorament.