Les Prebenjamines del CEGA d’Almussafes, campiones autonòmiques de gimnàstica rítmica

Almussafes, a 2 d’octubre de 2017. L’equip Prebenjamí del CEGA d’Almussafes aconsegueix el campionat autonòmic de gimnàstica rítmica en la seua categoria en una jornada celebrada en el Pavelló Poliesportiu Municipal de la localitat. A més, l’equip Aleví va obtenir el subcampionat i la benjamina Sofia Ortells va fer el propi en la Copa Base Individual de la Comunitat Valenciana. Com les seues companyes, la juvenil Paula Martínez, que va ser cinquena, també va obtenir la seua passada per a les següents fases del campionat. L’entitat es mostra molt satisfeta amb el resultat esportiu i organitzatiu del campionat, que va reunir a 785 gimnastes, 149 tècnics i 16 jutges, la qual cosa va permetre tindreplenes les graderies del recinte des de primera hora del matí i fins que va concloure el lliurament de guardons.

El passat dissabte 30 de setembre, el Club Esportiu Gimnàstica Rítmica d’Almussafes (CEGA) va viure una jornada redona. El Pavelló Poliesportiu Municipal de la localitat va acollir un multitudinari campionat de gimnàstica rítmica en el qual van participar 785 gimnastes, 149 tècnics i 16 jutges. La junta directiva de l’entitat va ser l’encarregada d’organitzar aquest esdeveniment que a més de desenvolupar-se de manera exitosa i seguint els plans establits en coordinació amb la Federació Valenciana de Gimnàstica Rítmica de la Comunitat Valenciana es va saldar amb un gran èxit en el plànol esportiu.

L’equip prebenjamí, integrat per Lluna Alapont, Aina Lopez, Sara Narbona, Claudia Palau i Mar Murcia, va obtenir el campionat de la Comunitat Valenciana després d’imposar-se a la resta de clubs participants i l’Aleví, amb les gimnastes Carmen Sebastiá, Elena Cerezuela, Marina Cortelles, Estela Gonzalez i Marta Palyudzhyshyn, es va quedar a les portes d’aconseguir la victòria en la seua categoria, conformant-se amb una molt meritòria segona posició. Per la seua banda, la benjamina Sofia Ortells va ser subcampiona de la Copa Base Individual de la Comunitat Valenciana. Totes elles competiran pròximament per aconseguir els primers llocs en els tornejos nacionals de les diferents categories, a les quals s’unirà també Paula Martínez, juvenil, que va ser cinquena, per la qual cosa també va obtenir la seua passada per a les següents fases del campionat.

Per la seua banda, Lorena Canosa no va aconseguir classificar-se i es va quedar a les portes de la final de la seua categoria. Pel que fa a la Copa d’Espanya, els conjunts Aleví, representant per Ainhoa Hurtado, Arianna Luz, Neus Saiz, Natalia Canosa, Lluna Lopez i Ainhoa Cañibano, i les Júnior Clara Martinez, Patricia Perez, Aina Vela, Veronica Morcilllo, Mireia Simon i Beatriz Hernández van participar en el control que seleccionarà als dos conjunts que representaran a la Comunitat Valenciana en el citat campionat.

“Podem dir amb gran orgull que el Club CEGA ha superat amb nota el gran repte que se li havia plantejat. Una organització impecable, treball, companyonia, esportivitat i, abans de res, sentit comú”, expliquen els responsables de l’associació. “Gràcies a totes les gimnastes, tècnics i públic en general per posar-nos-ho fàcil, gràcies de nou per fer-nos gaudir d’aquest esport”, declaren.