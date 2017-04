L’Escola de Capatassos de Catarroja transmet el respecte per la naturalesa a través d’un concurs fotogràfic

La primera edició convida als participants a observar el seu entorn. És una de les iniciatives del nou equip directiu per a “recuperar el prestigi que tenia l’escola i la formació al màxim nivell”

En el centre educatiu de la Diputació de València s’han format 6.000 tècnics agrícoles al llarg dels seus 60 anys d’existència

19/abril/2017. Amb motiu del seu 60 aniversari, l’Escola de Capatassos Agrícoles de Catarroja convida als seus alumnes i ex alumnes a participar en la primera edició del Concurs de Fotografia ECA Catarroja. La temàtica triada pel centre, dependent de la Diputació de València, serà ‘60 anys de professió agrària, forestal, jardinera i mediambiental’.

L’objectiu del concurs és que els participants observen el seu entorn a través de la fotografia, despertant el seu interès per les històries, objectes, paisatges i persones que componen l’espai on habiten. En aquesta línia, no s’admetran fotografies de maltractament animal o que mostren algun dany al medi ambient.

Aquesta és una de les iniciatives preses pel nou equip directiu que, amb l’ajuda de la Diputació de València, està duent a terme un pla de xoc per a modernitzar les instal•lacions i els mitjans tècnics, a més d’ampliar la formació pràctica per a facilitar la reinserció laboral dels seus alumnes. “Volem recuperar el prestigi que tenia l’escola i que els nostres alumnes estiguen formats al màxim nivell”, explica el director del centre, Vital García-Espanya.

Les fotografies hauran de ser lliurades segons l’establit en les bases fins al dia 15 de maig de 2017. D’altra banda, la seua avaluació serà realitzada per un jurat integrat per Mercedes Berenguer, diputada de Benestar Social, Vital García-Espanya, director del centre, i membres representants de la Diputació, l’associació de pares i mares i el professorat, així com un alumne de l’escola.

60 anys d’història

Al llarg dels seus anys d’existència, en el centre agrícola s’han format 6.000 joves agricultors, jardiners i tècnics forestals. L’oferta educativa del centre de la Diputació de València consta de 4 cicles, 2 de grau mitjà amb Agroecologia i Jardineria i Viverisme; i dos cicles tècnics superiors de Paisatgisme i Mitjà Rural, i de Forestal i Mitjà Natural.