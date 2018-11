L’Escola d’Art Escultor Beltrán de Sueca homenatja a Conrado Meseguer en l’aniversari del seu naixement

Connect on Linked in

Conrado Meseguer haguera complit este dimecres, 14 de novembre, 72 anys. No va ser una data escollida a l’atzar, amb tota la intenció de retre-li homenatge, l’Ajuntament de Sueca i l’Escola d’Art municipal Escultor Beltrán van organitzar ahir un senzill acte en record de la seua persona i tasca. Així, el mateix dia en què es commemorava l’aniversari del naixement de l’artista, es va descobrir el quadre instal·lat a l’escola, una composició de quatre llenços d’estil pop art i inspirada en obres d’Andy Wharhol i dels valencians Equipo Crònica que retrata el rostre de l’artista i que va prendre forma en la celebració del darrer Dia del Color, amb la col·laboració dels alumnes del centre municipal.

L’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, va agrair la presència de la regidora de Cultura, Raquel Puig, i el regidor i exalcalde, Germán Cotanda, de Bétera, població amb la qual Conrado mantenia un vincle també molt especial, atés que és la ciutat que acull El Museu-Fundació Salvador Tatay creat per l’artista amb una finalitat benèfica.

“Conrado ha estat una persona cabdal per a esta escola, com a director, com a mestre i com a artista, sempre estarà en el record de Sueca, però també i sobretot per la seua excel·lent qualitat humana” va destacar Tamarit. Al seu torn, el regidor d’Educació i Cultura, Vicent Baldoví, va sumar-se als agraïments pel bonic record a Conrado i va disculpar l’absència del director del centre, Manel Baixauli, qui no va poder estar present a l’acte.

Joan Antoni Llopis, professor de l’escola d’art, va explicar que la ubicació final de l’obra tampoc era casual. “Hem buscat que la localització del quadre també fora significativa. Ell passava per esta escala, entre la classe de pintura i la classe dels xiquets, tots els dies” va apuntar.

A l’homenatge van participar també altres regidors de la corporació municipal, com ara el primer tinent d’alcalde, Salvador Campillo, i el regidor Fernando Franco, a més d’una representació nombrosa dels alumnes del centre.

La vídua de Conrado, Lolita Carrillo, i la seua filla, Àgueda Meseguer, van acudir també en representació de la família. “No hi ha paraules per expressar-vos el nostre agraïment per tot el que heu fet per ell i la manera en què recordeu a Conrado” van manifestar les familiars.