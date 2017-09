L’Escola de Capatassos de Catarroja comença el curs amb totes les places ocupades

Mercedes Berenguer, diputada d’Educació: “Cal recuperar l’agricultura, perquè són espais que ens fan falta a tots per a millorar el medi ambient i afavorir el benestar de les persones”

11/setembre/2017. L’Escola de Capatassos de Catarroja ha inaugurat el curs escolar 2017/2018 amb la presència dels alumnes de primer curs de les diferents titulacions que s’imparteixen en el centre: Tècnic Mitjà d’Agroecologia, de Jardineria i Viverisme, Tècnic Superior de Gestió Forestal i Medi Natural i de Paisatgisme i Medi Rural. Una de les grans novetats d’enguany és l’ocupació de la pràctica totalitat de les places oferides.

“Les escoles són de les coses de les quals estem més orgullosos, ja que s’ofereix un servei a la societat. Treballareu per a millorar el medi ambient, la qual cosa contribuirà a tenir un millor futur”, ha assenyalat la diputada d’Educació, Benestar Social i Salut, Mercedes Berenguer, qui ha assistit a l’acte d’inauguració, acompanyada entre uns altres pel director del centre, Vital García-España.

“Aquesta va a ser la vostra casa en els pròxims dos anys, un centre amb una llarga trajectòria, que ha sigut referent nacional des que es va crear”, ha destacat el director de l’Escola de Capatassos Agrícoles, qui així mateix ha confessat començar amb molta il·lusió i agraïment a la Diputació per “la preocupació i l’ocupació que disposem de tot allò que necessitem per a poder desenvolupar correctament la labor docent i que l’escola siga capdavantera”.

Després de la trobada inicial de presentació els quatre tutors dels primers cursos s’han reunit amb l’alumnat de cada perfil per a facilitar-los horaris, explicar-los el tipus d’ensenyament, calendari escolar, viatges formatius i altres activitats. Seguidament s’ha realitzat una visita per totes les instal·lacions de l’escola per a conéixer de primera mà els laboratoris, jardins, tallers i altres eines de formació disponibles per als estudiants.

“Cal recuperar l’agricultura, perquè són espais que ens fan falta a tots per a millorar el medi ambient i per afavorir el benestar de les persones. El territori és important i és el repte que tenim des de la Diputació”, ha assegurat Mercedes Berenguer. Altres novetats d’enguany són la construcció d’un umbracle que albergue cultius com els kiwis i els alvocats, i d’un hivernacle per al desenvolupament de noves plantacions.