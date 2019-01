l’Escola de Teatre Tarumba Jove presenta el seu nou espectacle, “¡Cómo mola!” dijous 24 de gener al Gran Teatre d’Alzira

Connect on Linked in

Després de més d’un any de treball l’Escola de Teatre Tarumba Jove presenta el seu nou espectacle, “¡Cómo mola!” dijous 24 de gener, a les 20.00 hores, al Gran Teatre d’Alzira.

Al matí d’eixe mateix dijous l’agrupació oferirà dues funcions dirigides a escolars de 6è de Primària i dels quatre cursos de Secundària. A la vesprada està programada una altra sessió oberta al públic en general.

Prop de 700 alumnes de centres escolars d’Alzira que acudiran al matí, més el públic de la vesprada podran gaudir amb este espectacle protagonitzat pels setze integrants del curs avançat de l’Escola.

Esta és la quarta promoció de joves actors que munta el text, escrit pel director de l’Escola, José Antonio Martínez, per al grup de teatre de l’IES Rei en Jaume a l’any 2002. Gràcies a tots ells, al voltant de 5.000 adolescents i nombrosos adults, han pogut assistir des d’aleshores a les diferents representacions, i molts d’ells llegir-la en el llibre publicat per La Tarumba. És el que passarà també amb molts dels escolars que acudiran dijous: hauran llegit l’obra en els seus centres i l’hauran treballat amb els seus professors.

I és que ¡Como mola! és un cant a la lectura i a la creativitat teatral dels joves. Se’ls anima a llegir, a imaginar històries, a inventar personatges, a interpretar-los i a gaudir jugant amb les possibilitats que l’art de l’escena els brinda. Però també els parla d’altres temes que els afecten molt directament: el consumisme inconscient, els perills de la publicitat, els valors de l’amistat, l’esquinç de la solitud, la col·laboració entre germans, les fronteres entre la vida i la mort, el destí i la fatalitat …

Encara no s’ha complit el tercer any de funcionament de l’Escola de Teatre i este és el seu segon espectacle. El primer, “Estem fins als … !!”, va obtindre el Premi Buero de Teatre Jove a la fase autonòmica en 2018, tres dels seus actors van ser guardonats en esta fase i un d’ells en la fase nacional, on va obtenir una menció per la seua interpretació. A més, en este escàs espai de temps, l’Escola ha crescut fins a completar els dos cursos que ofereix. En l’actualitat, 36 joves d’Alzira i la comarca estan matriculats i seguixen els seus ensenyaments. Una intensa activitat que no haguera sigut possible sense la col·laboració de l’IES Josep Mª Parra, que ha cedit el seu saló d’actes per a assajar, i tampoc sense el suport decidit, des del primer dia, de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Alzira.

El regidor Pepe Grau, ha manifestat al respecte: “des de la seua creació, en 2016, l’Escola de Teatre Tarumba Jove ha anat consolidant-se com a grup de creació artística i formació teatral dels joves a Alzira, i això està contribuint positivament en l’ambient cultural i educatiu de la nostra ciutat. Des de la nostra Regidoria continuarem donant suport a totes aquelles activitats que suposen un avantatge cap a una educació oberta a tothom, a la cultura i la diversitat”.

Grans dosis d’il·lusió, d’esforç, d’energia i creativitat, més unes ganes enormes de mostrar el que han après durant tot este període de formació, és el que oferiran els joves actors i actrius de l’Escola Tarumba Jove al públic que vulga assistir al Gran Teatre el dijous 24 a les 20.00 h. Tant per ells, com per a l’entranyable història que transmet ¡Cómo mola! i per l’espectacle al què ha donat lloc, els espectadors no quedaran decebuts.