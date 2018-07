L’Escola d’Estiu i l’Aventura d’Estiu de Carlet acullen 313 xiquets i xiquetes este estiu

Connect on Linked in

Tant el programa de l’Escola d’Estiu com el de l’Aventura d’Estiu aposten enguany per tractar la diversitat a través de jocs i activitats.

La diversitat serà l’eix vertebrador de les activitats de l’Escola d’Estiu i l’Aventura d’Estiu de Carlet, que comença hui per a 313 alumnes des dels 3 anys dels d’infantil fins als de 4t d’ESO. Ambdós programes es tancaran el dia 31 de juliol i tindran lloc al col·legi Juan Vicente Mora i al Poliesportiu municipal, respectivament. L’horari serà de 9.30 a 13.30 cada dia.

Enguany, l’organització d’esta iniciativa estiuenca té com a lema qualsevol tipus de diversitat. Per a dur-ho a cap s’han organitzat tot un seguit d’activitats que tenen com a protagonistes els superherois de la diversitat, la diversitat física i funcional, de pensament, la diversitat religiosa, de gènere i la diversitat cultural i lingüística. Per això, les monitores de l’escola d’estiu del programa #Becarlet han rebut hui els xiquets i xiquetes vestides de superheroïnes famoses, una forma d’introduir els més menuts i menudes en la diversitat a través dels superherois que més coneixen.

A més dels tallers i jocs que es duran a terme durant els matins, també l’Escola d’Estiu participarà enguany en la trobada d’escoles d’estiu que tindrà lloc a Alcàsser i la tradicional Festa del Fanalet, que tindrà lloc el divendres 27 de juliol.