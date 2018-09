L’Escola d’Ocupació ‘Et Formem’ d’Almussafes enriqueix el seu contingut amb activitats complementàries

Connect on Linked in

Ahir va celebrar a una sessió a càrrec de professionals de Randstad en la qual es va explicar el procés de selecció de personal

Hui, l’alumnat s’ha traslladat fins a l’estudi de 100×100 Disseny, on Sequi Girona ha conversat amb ells sobre el seu sector

Ahir, dimarts 25 de setembre, l’alumnat de l’Escola d’Ocupació ‘Et Formem’ es va traslladar fins al Centre Cultural per a participar en una sessió formativa a càrrec de professionals de Randstad en la qual van aprendre com es desenvolupen els processos de selecció de personal. I hui, dimecres 26, les persones participants en aquest projecte han conegut com funciona el sector del disseny gràfic gràcies a la visita que han realitzat a l’estudi de 100×100 Disseny, empresa almussafenya dirigida per Sequi Girona. Ambdues activitats formen part del conjunt d’iniciatives que proposa ‘Et Formem’ com a complement a les classes teòriques i pràctiques impartides en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes. Per a l’alcalde d’Almussafes, Toni González, el principal valor del programa és que planteja als seus participants “un contingut totalment flexible que permet preparar-los per al que es van a trobar en el futur”.

El programa de l’Escola d’Ocupació ‘Et Formem’, que es desenvolupa a Almussafes gràcies a l’acord de col·laboració signat entre el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Servef) i l’Ajuntament de la localitat, continua plantejant a les persones participants en el projecte, i com a complement al contingut teòric i pràctic que s’imparteix en l’aula del CMFPA, diferents activitats que els acosten al món laboral en el qual buscaran treball una vegada concloga la seua estada en la iniciativa. Concretament, les persones integrants del programa van assistir ahir a una sessió extraordinària i hui a una altra.

“De res serveix instruir-los a nivell teòric i pràctic si després desconeixen per complet el món real i com funciona. El principal valor de ‘Et formem’ és que ha aconseguit combinar tots aqueixos factors per a oferir un contingut totalment flexible que permet preparar-los per al que es van a trobar en el futur. Ací radica la diferència entre altres iniciatives i aquesta escola d’ocupació amb la qual ens sentim molt satisfets pels resultats que està donant”, ressalta l’alcalde d’Almussafes i regidor d’Ocupació, Toni González.

Ahir dimarts 25 de setembre al matí, la sala de conferències del Centre Cultural va acollir una sessió amb l’empresa especialitzada en recursos humans Randstad en la qual la directora de la seu de la companyia a Almussafes, Begoña Hernández, i la consultora Sènior de la sucursal Pilar Manzanares van parlar durant al voltant de dues hores de les diferents fases que componen el procés de selecció de personal. Així, les dues professionals van explicar com es desenvolupen la definició de perfils, la publicació de les ofertes, el sedàs curricular i els passos que componen l’entrevista.

Hui, dimecres 26, els coordinadors del curs han tornat a traure a l’alumnat de l’aula amb la finalitat de visitar l’empresa local de disseny gràfic 100×100 Disseny, on el seu gerent, Sequi Girona, els ha mostrat el seu treball i les possibilitats laborals que existeixen actualment en el mercat. Girona ha analitzat durant la trobada la situació del sector en el qual desenvolupa la seua activitat i ha explicat algunes de les anècdotes que ha viscut durant la seua trajectòria. Així mateix, el dissenyador també ha atès les preguntes formulades pels seus convidats.