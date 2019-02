L’Escola d’Ocupació ‘Et Formem’ d’Almussafes imparteix una sessió sobre el procés de cerca de treball

Connect on Linked in

El CMFPA acull aquesta iniciativa per a l’alumnat inscrit en aquest projecte organitzat per Labora en col·laboració amb l’Ajuntament de la localitat

Les deu persones participants a l’Escola d’Ocupació ‘Et Formem’ que s’està desenvolupant a Almussafes van assistir ahir, dilluns 11 de febrer, a una sessió en la qual van aprendre aspectes relacionats amb la cerca de treball com els processos de selecció, les entrevistes o la definició dels objectius professionals.

L’Escola d’Ocupació ‘Et Formem’ d’Almussafes, que des de mitjan 2018 i durant un any complet està instruint a 10 persones perquè coneguen els àmbits de la confecció i publicació de pàgines web i de la programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals, continuen avant amb el programa establit pels seus organitzadors perquè l’alumnat es capacite per a poder dedicar-se professionalment a aquests sectors.

Ahir, dilluns 11 de febrer, el professorat d’aquesta iniciativa impulsada pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) en col·laboració amb l’Ajuntament d’Almussafes, va oferir una nova sessió en la qual es va aprofundir en diversos aspectes relacionats amb la cerca d’ocupació.

Durant la sessió, que es va desenvolupar en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes i va estar coordinada pel Espai Labora de Silla, es van tractar temes com els processos de selecció, les vies d’accés a llocs de treball, la formació online, les entrevistes i la definició de l’objectiu professional.

A més de les classes teòriques, impartides per especialistes, la direcció del projecte ha plantejat des de la inauguració del curs nombroses visites a empreses per a conéixer la realitat del mercat laboral i sessions pràctiques en les quals apliquen l’aprés a l’aula, com és el cas de les pàgines web que preparen per a diferents associacions.

L’Escola d’Ocupació ‘Et Formem’, que es desenvolupa a través de l’Agència de Desenvolupament Local d’Almussafes i compta amb una subvenció de 199.830 euros de la Generalitat Valenciana dels 205.530 euros en els quals està pressupostada la iniciativa, combina els continguts teòrics i pràctics de manera flexible per a oferir una visió àmplia del mercat laboral i capacitar als seus participants perquè puguen inserir-se laboralment de manera exitosa.