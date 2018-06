L’Escola d’Ocupació ‘Et Formem’ d’Almussafes sensibilitza l’alumnat sobre la importància del Medi Ambient

Print This Post

Els 10 participants en el programa mixt d’ocupació i formació es formen, des del passat 2 de maig, en dos especialitats informàtiques

Almussafes, a 7 de juny de 2018. Dimarts passat 5 de juny, l’alumnat de l’Escola d’Ocupació “Et Formem” d’Almussafes, inaugurada el passat 2 de maig, va visitar la planta de gestió de residus de Vaersa, emplaçada en el Polígon Industrial Joan Carles I de la localitat, com a activitat emmarcada en el Mòdul de Sensibilització Mediambiental que s’impartix en el curs.

El Servici Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) li va concedir a l’Ajuntament d’Almussafes una subvenció de 199.830 euros per a posar en funcionament una Escola d’Ocupació ‘Et formem’, que ha permés la contractació d’un total de 10 aprenents durant un any a jornada completa. El consistori municipal ha aportat els 5.700 euros restants necessaris per a poder afrontar els costos derivats de la posada en marxa d’este programa formatiu mixt d’ocupació i formació.

Des del passat 2 de maig, l’alumnat seleccionat en este curs, amb càrrec al Programa Operatiu Comunitat Valenciana i que compta amb el finançament de la Conselleria d’Economia Sostenible i el cofinançament del Fons Social Europeu, es forma en dos disciplines lligades a la informàtica i que en els últims temps estan adquirint un pes molt important en el conjunt de l’economia del nostre país. En concret “Et Formem” consta de dos certificats de professionalitat Nivell II Confecció i Publicació de Pàgines web i un altre de Nivell III, de Programació amb llenguatges orientats a objectes i Bases de Dades relacionals.

Atés que el projecte curricular de l’Escola d’Ocupació inclou un Mòdul de Sensibilització Mediambiental, des de la direcció es va organitzar una visita guiada a la planta de gestió de residus de Vaersa, ubicada en el Polígon Industrial Joan Carles I, amb la finalitat de potenciar entre l’alumnat la responsabilitat mediambiental en l’exercici de la seua activitat professional, a més de donar a conéixer i conscienciar sobre l’aprofitament energètic de les plantes de

reciclatge.

La tècnic de Vaersa, Carmen Martínez, va ser l’encarregada de la visita a les instal·lacions, en la qual es va brindar informació detallada sobre la recollida selectiva, els processos de recuperació i els sistemes aplicats per al tractament i reciclatge de residus sòlids urbans, inerts, industrials i perillosos, seguint sempre les directrius de la Generalitat Valenciana i de la Unió Europea.