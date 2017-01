L’escola infantil municipal serà gratuïta per primera vegada per a algunes famílies

Les famílies de Carlet comptaran per primera vegada amb una escola infantil municipal amb preus socials. Enguany, l’Ajuntament de Carlet ha posat en marxa un sistema d’ajudes municipals, que sumades a les de la Conselleria fa possible que este servei municipal tinga un cost 0 per a les famílies amb menys recursos.

La nova tarificació per a l’escoleta infantil municipal NINOS establix distints preus per als diversos trams d’edat entre els 0 i els 3 anys, tenint en compte les subvencions de la Conselleria i les ajudes de l’Ajuntament de Carlet. A més de les subvencions autonòmiques per nivell de renda, l’Ajuntament ha ajustat les ajudes municipals per a que les famílies amb menys nivell de renda siguen més beneficiades i puguen optar a dur els seus fills i filles a l’escoleta municipal.

La principal novetat és que enguany hi ha famílies que tindran l’escoleta amb cost zero i s’establix com a tarifa mínima 40 € mensuals, una tarifa que anirà augmentant progressivament segons el tram d’edat i la renda. Recordem que en anys anteriors, el preu mínim de l’escoleta era de 90 € mensuals.

D’esta manera, l’Ajuntament de Carlet aposta per crear una escola més social i accessible a la qual puguen accedir xiquets i xiquetes de famílies amb rendes més baixes. Tal i com ha explicat l’alcaldessa de Carlet, M. Josep Ortega, «es tracta d’una mesura social per a corregir la situació heretada que assignava ajudes per a famílies de tots els nivells de renda, ja que no hi havia un sostre màxim de renda per a rebre la subvenció municipal. La diferència de preu en l’escoleta entre els que menys renda tenien i els que superaven una renda de 8.000 euros, era de 25 €, ara en canvi, qui menys té, menys paga». D’altra banda, explica Ortega, «aconseguim que l’escoleta siga gratuïta per a les persones amb menys recursos, és la primera vegada que l’escoleta pot tindre un cost zero per a algunes famílies, l’educació per als xiquets i xiquetes de 0-3 anys és molt important i des de l’Ajuntament continuarem apostant per la potenciació d’este servei i per la seva gratuïtat, sent com és, una eina importantíssima per aconseguir la conciliació familiar».

L’escoleta infantil municipal Ninos es va crear al 2010 i està gestionada per lla cooperativa educativa Ninos. Actualment té una matricula de més d’un centenar de xiquets entre 0 i 3 anys.