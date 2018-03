L’Escola Itinerant d’Escacs de la Diputació de València arriba per primera vegada a Almussafes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

La iniciativa es desenvoluparà del 20 d’abril al 6 de juliol cada divendres de 17 a 18.30 hores en el Pavelló Poliesportiu Municipal

És la primera vegada que la localitat acull aquest projecte que es va iniciar en 2013 amb l’objectiu d’acostar aquesta disciplina als xiquets de 6 a 12 anys

Almussafes, a 28 de març de 2018. Almussafes serà un dels municipis de la província de València que acolliran d’abril a juliol l’Escola Itinerant d’Escacs de la Diputació de València d’aquest 2018. Es tracta de la primera vegada que la localitat participa en aquesta iniciativa sorgida en 2013 per a promoure i fomentar l’aprenentatge d’aquesta disciplina esportiva. Les inscripcions, que ja estan obertes, podran realitzar-se fins al pròxim 20 d’abril en el Pavelló Poliesportiu Municipal, edifici en el qual se celebraran les 12 sessions que integren el programa, i en el Centre d’Informació Juvenil.

Almussafes té una llarga tradició en l’organització de cursos i tallers dedicats als escacs. L’Ajuntament del municipi organitza cada any un torneig i un open en el qual els aficionats a aquest esport posen a prova la seua capacitat estratègica i de concentració. Ara, després de dues dècades de promoció d’aquesta disciplina per part de la Regidoria de Joventut, el consistori participarà per primera vegada aquest 2018 en l’Escola Itinerant d’Escacs de la Diputació de València.

La iniciativa, iniciada per l’administració provincial en 2013 amb la finalitat d’acostar a les poblacions aquest esport pedagògic als xiquets de sis a dotze anys, recalarà per primera vegada des de la seua creació en la localitat els pròxims mesos d’abril, maig, juny i juliol. Concretament, aquesta escola, que aquesta edició porta per lema ‘Fes la teua millor jugada’, es desenvoluparà del 20 d’abril al 6 de juliol tots els divendres de 17 a 18.30 hores en el Pavelló Poliesportiu Municipal.

“Amb l’adhesió a aquest programa continuem amb la nostra aposta pels escacs a Almussafes. Anime a tots els aficionats a aquest esport a participar en aquesta convocatòria que suposarà una magnífica oportunitat per a aprendre a jugar mentre desenvolupen la seua ment i es relacionen socialment amb altres joves de la localitat”, afirma la regidora de Joventut, Davinia Calatayud.

Inscripcions

Els interessats a participar en les 12 sessions que integren aquest projecte impulsat per la Diputació de València i la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana i que a Almussafes gestionarà directament el propi consistori municipal, poden inscriure’s de manera gratuïta fins al pròxim divendres 20 d’abril en el mateix pavelló esportiu i en el Centre d’Informació Juvenil.

Al final del projecte formatiu, l’Àrea de Joventut, Esport i Igualtat de la Diputació celebrarà la festa final de l’Escola Itinerant d’Escacs de la província, un esdeveniment que reunirà als alumnes inscrits en la present edició en totes les localitats adherides i en el qual els joves podran jugar diverses partides d’aquest esport. Tots ells rebran de mans de les autoritats locals els seus diplomes acreditatius i les medalles de record de la seua participació en aquest programa que cada any busca fomentar la pràctica dels escacs en els més joves en aquells municipis que manquen de clubs esportius dedicats a aquesta disciplina.