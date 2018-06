L’Escola Municipal de Teatre rep un reconeixement als premis Buero de Teatre Jove

Print This Post

Els Premis «Buero» de Teatre Jove de la Fundació Coca-cola a la Comunitat Valenciana han tingut de nou accent picassentí. L’entitat va fer entrega ahir diumenge dels guardons de la 15a edició d’este certamen al Teatre Talia de València davant de desenes de persones, i on el grup de Joves de l’Escola Municipal de Teatre es va alçar amb el premi al millor teatre creatiu col·lectiu amb la representació de l’obra “Sempre amb tu”.

Els joves varen estar acompanyats per Jesica Fortuny, directora i escriptora de l’obra, i del regidor de l’àrea de Cultura, Jaume Sobrevela, qui va ser l’encarregat de fer-los entrega del guardó, mostrant la seua satisfacció durant el seu discurs, ja que segon va

manifestar, «És molt important que entitats culturals externes tan referents al món teatral reconeguen el treball i el valor de l’EMT».

Cal recordar que este concurs, en el qual els nostres joves de l’EMT ja foren premiats en una altra edició, està organitzat per la Fundació Coca-cola juntament amb l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM) del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, Ministeri de Cultura, i busca impulsar les arts escèniques i apostar per la formació de jóvens artistes. El jurat autonòmic ha estat composat per Juli Disla, Leopoldo García, Mª Ángeles Fayos, Mª Ángeles Marchirant, Toni Benavent i Rebeca Valls.