L’escoleta municipal de Xirivella, en marxa

El centre serà públic i gratuït per a tots els xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys

En agost del 2018, l’Ajuntament de Xirivella va informar de l’inici de la licitació per a l’execució les obres per a acabar l’escoleta municipal, paralitzades des del 2012. Esta mateixa setmana, una vegada feta l’adjudicació, ja s’han représ les obres de la nova escoleta municipal, amb un termini d’execució de sis mesos. El centre comptarà amb sis aules, una sala multiús, una zona de recepció, un pati interior i una zona per al personal, entre altres espais, amb un total de 572,25 m² de superfície útil.

El pressupost inicial de l’obra va ser d’1.012.352 euros i la licitació nova és de 742.714,33 euros, una vegada descomptada l’obra ja executada.

Cal recordar que esta obra forma part del Pla Confiança i que es paralitzà, en un primer moment, pels incompliments dels pagaments per part de la Generalitat gestionada pel govern de Camps. Un problema posterior amb l’administració local, que es va resoldre per via judicial de manera favorable als interessos municipals, allargà també la represa de les obres. El treball fet pel departament d’urbanisme, que dirigeix Michel Montaner, ha permés que hui l´escoleta estiga altra vegada en marxa.

Per altra banda, durant este temps el govern de Xirivella, a través de la regidoria d’Educació, coordinada per Encarna Martí, ha treballat amb la Conselleria d’Educació perquè esta assumira la gestió del centre, que serà públic i gratuït per a tots els xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys i que gestionarà directament la Conselleria d’Educació.

L’escoleta se sumarà a les diverses inversions en instal·lacions educatives que el Govern del Botànic i l’Ajuntament han realitzat durant estos últims tres anys a Xirivella, com per exemple les aules per a alumnat de dos anys als CEIP Vicent Tosca i Rei en Jaume, on hi ha més demanda que oferta. «Esta és la línia política que hem dut a terme l’equip de govern, que a Xirivella hi haja més places públiques i gratuïtes, explica Encarna Martí, «una molt bona notícia per al nostre municipi, perquè així es garantiran les oportunitats d’escolaritzar a tots els xiquets i xiquetes que estiguen en eixa etapa escolar i que necessiten el recurs» afegeix Martí.

Ricard Barberà, alcalde de Xirivella, conclou: “Amb la incorporació de la nova escoleta es confirma en esta legislatura un salt qualitatiu en l’oferta pública d’educació en Xirivella de primer cicle d’infantil. Un recurs important, per a l’educació dels més menuts i menudes que permetrà millorar la conciliació laboral i familiar de les nostres famílies gràcies també a la gestió de Vicent Marzà en la Conselleria d’Educació”.