L’Escultura donant-li voltes d’Andreu Alfaro ja lluix en el xamfrà entre el Carrer Jorge Juan i Colón

L’obra, d’acer inoxidable, va ser creada al 1975

Hui s’ha rebut per part de l’Ajuntament l’emblemàtica escultura Donant-li voltes de l’artista valencià Andreu Alfaro. La peça, donada per l’empresa Porcelanosa, queda situada en el xamfrà situat entre el carrer Jorge Juan i Colón. Esta escultura, de set metres i mig de longitud, és d’acer inoxidable i va ser creada en 1975. L’alcalde de València, Joan Ribó, ha destacat que esta donació «suposa revertir en la ciutadania una part dels beneficis empresarials i contribuir a millorar la seua qualitat de vida, i que els valencians i valencianes se senten orgullosos de tindre una obra representativa del millor quefer artístic d’un valencià reconegut nacional i internacionalment».

L’escultura d’Alfaro és interactiva, ja que pot tocar-se, i les seues làmines d’acer formen una espècie de passadís. Esta peça geomètrica se suma a les altres quatre escultures amb que Andreu Alfaro compta a la ciutat de València: en la Estació del Nord, Vivers, avinguda dels Tarongers i l’avinguda d’Aragó, a més de les de l’Aeroport. És per això que l’alcalde ha destacat este art urbà com «un element que millora les ciutats, que les fa més humanes i més visibles, més amables i visitables, en embellir-se i en singularitzar-se amb l’obra d’artistes com el valencià Andreu Alfaro». La regidora de Cultura de València, Glòria Tello, també ha insistit que la cultura és un «mecanisme per a construir una ciutat millor».

El president de Porcelanosa, Manuel Colonques, ha destacat que esta escultura té un gran significat per a ells perquè «representa alguns valors de l’empresa, dóna suport a la cultura i és una mostra de gratitud a aquesta ciutat».

El fill d’Alfaro ha assenyalat que quan l’empresa va contactar amb ells per a encarregar-los una escultura per a este lloc, va ser un repte perquè el seu pare «era un escultor a qui abans de res li agradava crear escultures per a un lloc determinat. L’espai per a ell era alguna cosa molt important: el lloc, l’escala dels edificis i el tràfec de gent. És per això que des del primer moment va ser esta peça la que la família va decidir per a esta plaça». Andreu Alfaro fill ha afegit que la família pensa que al seu pare «li agradaria molt que estiguera en este lloc».