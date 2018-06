L’Espai Joan Fuster referma els seus vincles de relació amb les institucions valencianes

Connect on Linked in

La instal·lació cultural rep en els últims dies la visita del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler i del sotsdirector del Llibre, Arxius i Biblioteques, Vicent Moreno

Sueca, 05/06/2018.L’Espai Joan Fuster ha rebut en els últims dies la visita de diferents representants de la Generalitat Valenciana. El passat divendres el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, va participar en un dels actes organitzats per l’espai. Soler, que es va reconéixer vinculat a Fuster, va assegurar que el mestratge de l’escriptor i assagista de Sueca va estar decisiu en la seua etapa de formació acadèmica. El conseller va assegurar també haver acudit al número 10 del carrer Sant Josep, en el seu dia, en recerca del consell de l’intel·lectual de Sueca, a qui va destacar com una figura cabdal per al nostre poble.

L’alcaldessa, Raquel Tamarit, va acompanyar Soler en la seua estada a Sueca i va guiar-lo a través del recorregut per les diferents instàncies i àrees de l’espai: el Museu, l’Aula Didàctica i el Centre de Documentació. La màxima autoritat local explica que esta trobada posa de manifest la voluntat de refermar els vincles de col·laboració que existeixen entre la Generalitat Valenciana i el consistori suecà, pel que fa a l’Espai Joan Fuster.

La visita, que el conseller tenia pendent des de la inauguració de la instal·lació cultural a la qual no va poder assistir per motius d’agenda, va produir-se arran de la presentació del llibre “Matar a Joan Fuster (i altres històries)” del periodista Francesc Bayarri. El llibre construeix una compilació de relats literaris i periodístics que, amb la violència com a fil conductor, tracten de donar llum a la impunitat sistematitzada. Entre les històries destaca el relat sobre l’intent d’assassinar a Fuster, el 1981, que va saldar-se amb una investigació judicial mínima.

En la taula va estar acompanyat per l’alcaldessa, el director honorífic de l’Espai Joan Fuster, Francesc Pérez Moragón, a qui l’uneixen molts anys d’amistat, i l’autor de l’obra.

Nous marcs de col·laboració

Este mateix matí, Vicent Moreno, el nou sotsdirector general del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat Valenciana, recentment incorporat al càrrec, ha visitat també el complex cultural al voltant de l’obra i la figura l’escriptor. Moreno ha reconegut l’interés en conéixer l’Espai Joan Fuster: “era un dels primers llocs que volia visitar. No havia tornat ací des del mateix dia en què va morir Fuster i m’ha recordat moltíssimes coses”. El sotsdirector ha explicat que el motiu d’esta visita ha estat sobretot un primer contacte per establir mecanismes de col·laboració permanents.

El regidor de Cultura, Vicent Baldoví; el director de l’Espai Joan Fuster, Salvador Ortells i el director honorífic de l’Espai, Francesc Pérez Moragón, l’han acompanyat en la seua visita.

Baldoví ha aprofitat l’ocasió per anunciar que, en els pròxim dies, la Conselleria d’Educació, d’Investigació, Cultura i Esport ha previst la celebració d’una jornada formativa sobre la tramitació de subvencions per a museus i col·leccions museogràfiques al mateix Espai. “Ens ompli d’orgull acollir les propostes d’institucions i entitats diverses vinculades a l’intel·lectual més destacat del nostre poble, a l’Espai Joan Fuster, que torna a ser un viver de debat i de cultura” ha puntat. “L’Espai Joan Fuster hui en dia és un referent. Més de 5.000 persones han passat hores d’ara per esta casa, quan encara no hem complit any i mig de l’obertura” ha conclòs Baldoví, alhora que ha reconegut la consideració i col·laboració que rep per part de nombrossíssimes institucions d’arreu del territori.