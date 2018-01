L’estat dels Serveis Socials de la província, a debat

La Diputació de València i la Universitat han editat el llibre “Los Servicios Sociales en la provincia de Valencia”, que es presentarà el pròxim 9 de gener en la Biblioteca Pública Municipal de València

La publicació, coordinada per l’actual Delegat del Consell per al model social valencià, Xavier Uceda, i la professora universitària Lucía Martínez, analitza els serveis existents en la província, el seu funcionament i les necessitats de la ciutadania per primera vegada en dues dècades

05/01/2018.Els serveis socials són el sistema que més acosta als valencians i les administracions públiques i, no obstant açò, és un dels més desconeguts. En aquest context, Los Servicios Sociales en la provincia de Valencia s’alça com un llibre de referència per a comprendre l’impacte d’aquestes polítiques en la ciutadania, que serà presentat el proper dimarts 9 de gener en la Biblioteca Pública de València Pilar Faus. Es tracta d’una anàlisi que no s’havia realitzat des dels anys 90, d’aquí la seua importància.

L’acte, organitzat per la delegació d’Inclusió Social de la Diputació de València, tindrà lloc a les 18:30 hores en la sala de Fons Local (C/ Hospital, 3). La diputada de l’àrea, Rosa Pérez Garijo, serà l’encarregada de presentar el projecte al costat dels coordinadors de la publicació Xavier Uceda, delegat del Consell per al Model Social Valencià, i Lucía Martínez, treballadora social i investigadora de l’Institut de Desenvolupament Local de la Universitat de València.

Aquest minuciós estudi detalla les evidències que sorgeixen en implantar programes de prevenció i atenció de les necessitats socials en els municipis, així com avaluar les iniciatives destinades a famílies vulnerables, promoció d’ocupació i inclusió social en les escoles, entre unes altres.

Un sistema territorial complex

“Els serveis socials són un sistema del benestar social ampli, complex i multinivell”, resa la sinopsi. Així, des d’una perspectiva territorial, l’obra detalla els dos nivells d’aquest sistema: el dels serveis socials generals i el dels especialitzats.

Per al nivell de serveis socials generals es presenten dades sobre la seua organització i funcionament, fruit d’una enquesta realitzada a tots els centres municipals proveïdors de la província. D’altra banda, el nivell de serveis socials especialitzats s’ha investigat des de la seua perspectiva clàssica de sectors poblacionals o de necessitats, identificant i recaptant dades directament des dels serveis existents.