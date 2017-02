L’estudiant de Belles Arts, Mar Reig, guanyadora del concurs de cartells del Dia de la Dona d’Almussafes

Un total de deu autors locals participen en el certamen artístic del 2017

L’octava edició de la convocatòria reunix 30 obres realitzades per quasi una vintena d’artistes valencians i castellonencs

Almussafes, a 7 de febrer del 2017. La Setmana per la Igualtat que organitza la Regidoria de Polítiques d’Igualtat del consistori d’Almussafes ja té cartell il•lustratiu. Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona el pròxim mes de març, el jurat de l’octava edició del concurs de cartells commemoratius convocat per la regidoria acaba d’emetre, hui dimarts 7 de febrer, el seu veredicte. Després de la valoració de les 30 obres presentades en esta convocatòria, l’estudiant de quart de Belles Arts d’Almussafes Mar Reig ha resultat vencedora amb el seu interessant disseny, pel que percebrà un premi de 300 euros. Tots els treballs podran visitar-se en una mostra pública que s’instal•larà durant el mes de març al vestíbul del Centre Cultural.

Un any més, l’Ajuntament d’Almussafes presentarà els actes commemoratius de la Setmana per la Igualtat de 2017 amb el cartell guanyador del certamen que el consistori ha convocat sobre la temàtica simbòlica del Dia Internacional de la Dona, el 8 de març. El passat 30 de gener va concloure el termini d’entrega dels treballs que, en esta octava edició, han sumat un total de 30 creacions.

La nova convocatòria ha comptat amb la participació de 18 artistes, deu d’ells d’Almussafes i la resta d’altres municipis de la Comunitat tant de la província de València com de Castelló: Benifaió, Alginet, Sueca, Borriana o Betxí. Els autors, amb edats compreses entre els 18 i els 59 anys, han remés els seus dissenys originals i inèdits (fins a tres per persona) al concurs, el jurat del qual es va reunir ahir dilluns per la vesprada per a examinar les obres i emetre la fallada corresponent. “Encara que tots els cartells posen de manifest el valor intrínsec del dia dedicat a la dona i subratllen el paper d’esta en la societat, els representants de l’àmbit cultural, artístic i social que integren el tribunal han optat per destacar l’originalitat, la bellesa i el nivell artístic del treball d’esta futura promesa local de l’art”, explica l’edil responsable, Davinia Calatayud.

De fet, la jove almussafenya de 21 anys Mar Reig, que estudia quart curs de Grau en Belles Arts en la Universitat Politècnica, ha mantingut des de molt xicoteta un gran interés per totes les manifestacions artístiques i unes destreses excel•lents. El seu disseny guanyador, creat a través d’una pastilla de dibuix i en el que l’autora ha desplegat el seu art, exalta la força, la capacitat i la solidaritat de les dones al llarg de la història i s’exposarà al públic, junt amb la resta de cartells, a partir del pròxim 6 de març en el Centre Cultural.