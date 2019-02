L’Exaltació de les Falleres Majors de Burjassot inicia els actes oficials de les Falles 2019

Print This Post

L’Agrupació de Falles de Burjassot, presidida per Iván Heredia Cortés, comptant amb el suport i col·laboració de la Regidoria de Falles, dirigida per Estefanía Ballesteros, ja té preparat el seu programa festiu per a les Falles del 2019. Programa que començarà aquest mateix cap de setmana, el dissabte 23 de febrer, amb la Solemne Exaltació de les Falleres Majors del municipi en el Centre Cultural Tívoli.

L’acte començarà a les 18 hores amb la recepció de les Falleres Majors per a, a les 18.30 hores passar a l’inici de l’Exaltació en la qual hi haurà un espectacle per a tots els presents, i també es procedirà al lliurament de recompenses de l’Agrupació de Falles a més de les Insígnies de Plata de la Ciutat de Burjassot que enguany han recaigut en la Penya El Coet i en el faller Carlos Zamora.

El mes de febrer, concretament el dijous 28 a les 21.30 hores, tindrà lloc a la Casa de Cultura la inauguració de l’Exposició del Ninot que s’obrirà al públic del 4 al 13 de març en horari de 16 a 20 hores. Estarà tancada el cap de setmana del 9 i el 10 de març.

Amb tot just temps de recuperar-se, el dissabte 2 de març a les 18 hores l’humor, la sàtira i la crítica recorreran els carrers de Burjassot en la Cavalcada de l’Humor, organitzada des de l’Agrupació de Falles. Després d’aquesta, sobre les 22.30 hores i al carrer Hernán Cortés, es podrà gaudir de l’orquestra La Cinquena Nota.

El diumenge 3 de març, a les 11 hores, el Consistori acollirà un dels actes més emotius i especials de les Falles, el nomenament de l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, com a Faller d’Honor de les 13 Comissions del municipi i la signatura en el Llibre d’Honor de l’Ajuntament de les Falleres Majors i els Presidents de 2019. A més, es farà lliurament de les insígnies de l’Agrupació i de l’Ajuntament als nous delegats.

La “Nit d’Albaes” en honor a les Falleres Majors i Presidents es donarà cita en la Plaça de l’Ajuntament el divendres 8 de març a les 23 hores i, ja el diumenge 10 de març, la pólvora serà la protagonista indiscutible del dia amb la Burjadespertà que arriba de la mà de la Penya El Coet. L’eixida serà a les 8 del matí des de la Plaça de la Concòrdia.

Per a finalitzar els actes fallers en el municipi, el dissabte 16 de març a les 14 hores les Comissions falleres es reuniran les 14 hores per a gaudir de la mascletà patrocinada per l’Ajuntament i, a les 18 hores, donarà començament l’ofrena en honor a la Patrona de Burjassot, la Verge del Cap. En el transcurs d’aquesta, segons les Falles arriben a la Plaça de l’Ajuntament, tindrà lloc el lliurament dels premis de la cavalcada, il·luminació, monuments…

“En cadascun dels actes que s’han programat”, ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, “Burjassot viurà i mostrar el nostre amor a les Falles, a la tradició i a la festa per antonomàsia de les i els valencians. El treball de les nostres 13 Comissions Falleres és constant i la unió existent entre elles es materialitza en tots els actes que viurem de la mà de l’Agrupació de Falles. No puc sentir-me més orgullós com a Alcalde de la gran labor fallera de les nostres comissions, de l’Agrupació i de la Regidoria de Falles”.