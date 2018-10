L’executiva socialista d’Alzira condemna els fets ocorreguts al concert del 9 d’Octubre

Connect on Linked in

Reunida l’executiva socialista de la ciutat d’Alzira s’ha acordat per unanimitat condemnar els fets ocorreguts el passat dilluns 8 d’octubre al concert de commemoració de la festa de totes les valencianes i valencians.

No obstant això els socialistes som fermes amb el nostres ideals i defensem per damunt de tot la llibertat d’expressió. Entenem que els artistes són els que manen damunt d’un escenari i que a ells els correspon marcar les línies de fins on es deu aplegar per tal de respectar al públic.

Possiblement no fora el dia més encertat per tal de portar endavant les accions que el grup Buhos va dur endavant amb marcats tints polítics.

Com sempre els socialistes anteposem el diàleg al confrontament, perquè ens considerem tolerants. Com a exemple cal adonar-se de la manera de dur el polèmic tema de Catalunya amb Pedro Sánchez com a president del Govern front a la manera de gestionar la crisi catalana per part de Rajoy i el Partit Popular quan tenien la potestat de govern.

Els socialistes no entrem a valorar en cap moment la manera de treballar de la regidora encarregada de l’àrea de Cultura, cada regidor sap el que deu de fer i entenem que cada acció que es realitza des de qualsevol regidoria és fa pensant en el bé de les alzirenyes i alzirenys.

Els propis membres del grup Buhos ja han assumit absolutament totes les responsabilitats per l’exhibició de símbols en defensa dels polítics catalans empresonats.