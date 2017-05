L’èxit de la Trobada de Folklore a la ciutat de València augura un nou lluïment a les comarques

Xavier Rius: «El públic ha respost en massa, els grups s’han bolcat i que ens feliciten pel programa de folklore vol dir que estem fent el que els valencians i valencianes demanen»

Un cap de setmana en imatges: https:[email protected] /albums/72157683158209335

La capital valenciana s’ha omplert aquest cap de setmana d’actuacions de grups de danses, de conjunts de tabal i dolçaina, concerts de pols i plectre, a més de nombrosos tallers i activitats a les que s’han sumat centenars de persones interessades en el folklore autòcton.

Xavier Rius, diputat de Cultura de la Diputació de València, ha mostrat la seua satisfacció respecte a l’arrancada de la Trobada de Folklore, perquè segons ha manifestat, «el públic ha respost en massa, els grups s’han bolcat i que ens feliciten pel programa de folklore vol dir que estem fent el que els valencians i les valencianes demanen».

Tant els barris de Patraix com Benicalap i el Centre Cultural La Beneficència s’han omplert de públic per assistir com a espectadors a les actuacions, però també es varen apuntar per aprendre a ballar, a fer la canya d’una dolçaina, i va destacar, especialment, l’animació que es va portar als mercats municipals i que va estar molt valorada pels assistents.

Els grups Alimara, Sargantana,Buf-Alí, La Carraspera, Grup de danses Realenc de Picanya, Grup de danses Saragüell, El Piló de Burjassot, Quiqueries i L’Aixovar, las orquestres de Pols i Plectre Abalsants y Nostra Senyora de Tejeda, el Nou Cor EOI València, Resonare Fibris, la Coral Font de Sant Lluís,el grup de teatre de Produccions Scura i la col·laboració de Pau Puig i els germans Llorca, en els tallers de dolçaina, han marcat el camí que totes les federacions de folklore, els grups i la societat en general han volgut que la Diputació li donés al programa.

La Trobada ha eliminat la naturalesa de concurs i s’ha presentat com una trobada oberta a tots els grups, suprimint requisits que només reunien uns pocs, de caràcter didàctic i participatiu per al públic. Aquest any s’han assentat els conceptes que ja es varen introduir la passada edició i tot indica que les expectatives són elevades per a les properes dates en què la Trobada de Folklore arribarà a Vallès, Bétera, Tavernes de la Valldigna i Corbera.

Nota: S’adjunta galeria d’imatges de les activitats celebrades del 28 al 30 d’abril a València en el següent enllaç:

https:[email protected] /albums/72157683158209335