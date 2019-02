L’Exposició del Ninot 2019 va ser inaugurada a la Ciutat de les Arts i les Ciències

Connect on Linked in

Entre els assistents a la inauguració destaquen Joan Ribó i Pere Fuset

L’Exposició del Ninot 2019 ha obert les seues portes per a tots els valencians i turistes que vulguen anar-hi a gaudir dels treballs de molts artistes fallers.

Aquesta mostra anuncia durant més d’un mes l’arribada de les Falles a la província de València. L’Exposició va ser inaugurada per les Falleres Majors de València d’aquest any junt amb la seua Cort d’Honor i autoritats i després van visitar l’Exposició amb molta alegria.

Serà el pròxim 14 i 15 de març eixiran a la llum els Ninots amb més votacions per part del públic que seran els Indultats. Així que si encara no heu tingut el plaer d’assistir a una exposició com aquesta no us la podeu perdre, ja que romandrà oberta al públic fins al 15 de març.

Una exposició que és impagable i que per als amants de les falles, visitar-la, és ja tota una tradició!