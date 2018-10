L’exposició ‘Història d’una vila’ obri el XL Homenatge als Majors d’Almussafes

Connect on Linked in

La inauguració de la mateixa es va dur a terme ahir, dilluns 22 d’octubre, amb la presència de l’alcalde d’Almussafes, Toni González

La mostra, que podrà visitar-se en la Llar dels Jubilats fins al pròxim diumenge 4 de novembre arreplega un total de 150 imatges

Des d’ahir, dilluns 22 d’octubre, i fins al pròxim diumenge 4 de novembre, els amants de la cultura i la història d’Almussafes tenen una cita amb l’exposició ‘Història d’una vila’, en la qual s’arrepleguen 150 imatges antigues cedides per la ciutadania de la localitat, entre les quals es troben les de les 11 parelles que aquest 2018 celebren les noces d’or i les dels cinc presidents de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de la població dels últims quaranta anys. La iniciativa s’emmarca dins dels actes organitzats per l’Ajuntament d’Almussafes al costat de la citada entitat per a commemorar el XL Homenatge als Majors, que s’estendrà fins al pròxim diumenge 28 d’octubre.

Ahir, dilluns 22 d’octubre, l’Ajuntament d’Almussafes va iniciar el XL Homenatge als Majors amb la inauguració de l’exposició ‘Història d’una vila’, la mostra amb la qual cada any la ciutadania tira la vista arrere per a recordar a través de fotografies el passat de la localitat. “Un any més proposem als nostres majors una agenda repleta d’activitats per a gaudir i celebrar la vida, per a reunir-nos i recordar, com ho hem fet amb aquesta selecció d’imatges que hem aconseguit gràcies a la participació de tots i totes”, assegura la regidora dels Majors, Paqui Oliver.

La iniciativa, que estarà disponible fins al pròxim diumenge 4 de novembre en la Llar dels Jubilats en el seu horari d’obertura, arreplega en aquesta ocasió un total de 150 imatges, entre les quals es troben les dels cinc presidents que ha tingut l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Almussafes en els últims quaranta anys. Així mateix, i com a part ja de la tradició, les persones visitants poden gaudir també en els panells habilitats per a l’exposició de les fotografies de les onze parelles que aquest 2018 commemoren el cinquanta aniversari dels seus enllaços matrimonials. Finalment, s’ha inclòs una col·lecció amb prop de 200 clauers cedits per Ramón Antonio Esteve Girona.

La inauguració de la mostra es va dur a terme a partir de les 18 hores amb la presència de l’alcalde d’Almussafes, Toni González, la regidora dels Majors, Paqui Oliver, diferents membres de la corporació municipal i representants de diverses entitats entre les quals es trobaven l’Associació de Jubilats i Pensionistes, amb la qual l’executiu municipal organitza els actes que componen la celebració que es desenvoluparà fins al pròxim diumenge 28 d’octubre.

En el seu discurs, l’edil d’aquesta àrea va afirmar que “des de l’Ajuntament d’Almussafes estem plenament compromesos amb la recuperació de la nostra memòria col·lectiva històrica i per a aconseguir tenir èxit requerim del vostre suport, del suport de les famílies d’Almussafes que guardeu, busqueu i ens lliureu aqueixos grans tresors gràfics”. Per la seua banda, l’alcalde va recordar que es tracta de la desena edició de la mostra, amb la qual “continuem desenvolupant aqueixa eficaç tasca de recuperació, conservació i alhora revaloració del nostre passat en imatges, sent conscients de la gran rellevància sociocultural de la fotografia com a document que construeix una identitat”.

El president de la corporació municipal va agrair les aportacions realitzades, i va nomenar a les parelles que enguany protagonitzen l’apartat de les noces d’or, en el qual apareixen Norberto Soler i Teresa Fort, Francisco Chelós i Amparo Alarcón, Juan Bautista Magraner i Ángeles Aleixos, José Bosch i Consuelo Ferriz, Ramón Rodrigo i Vicenta Romaguera, Antonio Iborra i Ana Martínez, Santos Pérez i Oti Asins, Juan Bautista Gómez i Carmen Josefa Carvajal, Antonio González i Isabel Rodríguez, Enrique Martínez i Rosa María Villalgordo i, finalment, Nicolás Úbeda i Antonia Ribes.

Programació

Hui, dimarts 23 d’octubre a les 18 hores, el grup Candilejas-EMT Almussafes oferirà l’obra de teatre ‘El cianuro, ¿solo o con leche?’, demà dimecres es desenvoluparan diferents campionats de jocs de taula i el concurs culinari ‘Almuchef’ i el dijous tindrà lloc en la Llar dels Jubilats una vesprada andalusa amb tapes típiques, balls i música.

Ja en el cap de setmana se celebraran els actes més destacats. El divendres a la nit hi haurà sopar amenitzat pel músic Salvador Hidalgo i es durà a terme el ball del mantó de manila. El dissabte s’homenatjarà als nonagenaris i als usuaris i usuàries de la Residència i Centre de Dia ‘La Vila’ i, finalment, el diumenge es tancarà la commemoració amb la missa en honor als jubilats i pensionistes i el dinar multitudinari en el Pavelló Poliesportiu Municipal.