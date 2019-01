L’exposició per als amants de les falles està al Museu del Palmito d’Aldaia

Print This Post

La mostra romandrà fins al pròxim 17 de febrer.

Al Museu del Palmito d’Aldaia (MUPA) ha arribat una exposició per als amants de les Falles; L’exposició del 40 aniversari de la Junta Local Fallera i el 30 Aniversari de la Fallera Major d’Aldaia.

L’exposició és temporal i se situa a la primera planta del museu. A la mostra, podem veure diferents elements destacats de les Falles d’Aldaia des de anys commemorables, com ara, esbossos de les Falles d’aquest any, fotografies dels guanyadors dels Concursos de Fotografies dels últims anys, imatges dels presidents de la Junta Local Fallera d’Aldaia i de les Falleres Majors i Falleres Majors Infantils de la localitat i Indumentària entre altres cedits per diferents persones o Falles de la població.

Una exhibició important per al món faller que romandrà oberta fins al pròxim 17 de febrer.