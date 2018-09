L’exposició “Vicent A. Estellés, cronista de records i d’esperances” torna al setembre a Burjassot

Connect on Linked in

L’Agència de Promoció del Valencià, Aviva Burjassot, encapçalada per la regidora Maria Viu porta a la casa de cultura l’exposició “Vicent Andrés Estellés, cronista de records i d’esperances” elaborada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua l’any del 20é aniversari de la mort del poeta burjassoter i cedida per la mateixa institució per al fons cultural de l’Ajuntament de Burjassot.

El fet de commemorar enguany el 25é aniversari, i atés l’èxit de públic que tingué la primera vegada que s’exposà a Burjassot (2012), Aviva Burjassot l’ha tornat a portar a la vila de naixement del nostre poeta, concretament a la Casa de Cultura, del 3 al 14 de setembre, just la setmana precedent del sopar Estellés (15 de setembre), festa que comptarà amb l’actuació de Pau Alabajos, qui presentarà el seu nou disc basat en la poesia estellesiana.

“Vicent Andrés Estellés, cronista de records i esperances” repassa la vida i obra d’Estellés, considerat el poeta contemporani valencià més important. L’exposició s’inicia amb un repàs fotogràfic de la vida del poeta a partir de la seua infantesa fins a la seua mort. Imatges de l’Estellés xiquet donen pas a d’altres on es pot veure el seu creixement físic i com a poeta. Recitals i homenatges així com actes de compromís polític al costat de Joan Fuster i altres figures influents del moment.

L’exposició, oberta del 3 al 14 de setembre es podrà visitar de 8 a 21 hores a la Casa de Cultura.