L’Horta s’obri a l’emprenedoria amb l’aposta formativa comarcal per a pimes de la Diputació de València

La corporació provincial, a través de Divalterra i el Servei de Formació, ha organitzat un cicle de cursos sobre emprenedoria en les comarques valencianes de la mà dels experts de SECOT

Rodríguez: “Volíem que la formació isquera a les comarques”

29/11/2017.Quart de Poblet ha acollit aquest dimecres l’última de les sessions formatives sobre emprenedoria que ha organitzat el Servei de Formació de la corporació provincial a través de l’empresa pública Divalterra. Aquestes jornades han format part del calendari anual de formació itinerant de la Diputació de València que, de la mà de FEVES, i ara de SECOT, ha traslladat les seues píndoles formatives a diferents municipis de la província.

“Volíem que la formació isquera a les comarques”, ha expressat el president en relació a aquests cursos en el seu pas per diverses comarques valencianes. “La Diputació ha apostat per la descentralització i la cooperació entre diferents entitats perquè estem convençuts que redundarà en benefici de la ciutadania”. Aquesta iniciativa compleix així amb un dels objectius marcats en el full de ruta de la Diputació: l’aposta decidida per la formació.

En la clausura del cicle ha estat present el regidor de Quart de Poblet i diputat provincial de Projectes Europeus, Central de Serveis Innovadors i Sostenibles i Contractació, Bartolomé Nofuentes, qui ha aprofitat per a agrair a SECOT la seua col·laboració amb Divalterra i “la seua aportació de saviesa i experiència en un entorn intergeneracional”.

Orientació per a emprenedors

Les jornades, que tenen una visió pràctica i compten amb l’experiència de ponents de l’entitat de Voluntariat Sènior d’Assesorament Empresarial (SECOT), estan dirigides a persones interessades a obrir el seu propi negoci (treballadors per compte d’altri, en situació de desocupació o acabant els seus estudis), a més de titulars d’empreses ja en marxa que vulguen millorar la gestió de la seua activitat.

Sota el lema ‘Seminari emprenedor’, s’han exposat de manera breu i senzilla alguns aspectes que les persones emprenedores han de tenir en compte a l’hora de prendre decisions sobre el seu negoci, com el pla d’empresa, el projecte de negoci, el pla de màrqueting i vendes, els estudis de mercat, el pla d’operacions i recursos humans, el pla economicofinancer i nocions sobre economia del ben comú i el balanç social.

Les jornades impartides per aquests ‘sèniors’ de SECOT han passat en aquests mesos per Sueca, Sagunt, Ontinyent i Buñol, i este dimecres han tancat el cicle a Quart de Poblet. Tot açò ha estat possible gràcies a la col·laboració de la xarxa de Agències de Desenvolupament Local (ADL) coordinada per Divalterra, l’empresa pública de la Diputació de València, la qual ja analitza noves possibilitats formatives per a l’any 2018.