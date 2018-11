L’Horta Sud unida per “Guanyar el pols a la violència de gènere”

Connect on Linked in

“Caminem junts per a que cap dona haja de passar mai per on no vol”, assegura el president de la Mancomunitat

Amb motiu de la celebració del 25N, Dia Internacional contra la Violència Masclista, la Mancomunitat de l’Horta Sud continua llançant noves propostes dins la campanya de conscienciació #STOPMASCLISME. En esta ocasió es tracta d’una nova acció conjunta oferida a tots els municipis de la comarca amb missatges clars i contundents per tal de fer calar en la societat la idea de que junts “Guanyem-li el pols a la violència”. El cartell dissenyat sota este lema ha estat repartit a tots els consistoris de l’Horta Sud donant eixa imatge d’unitat contra esta xacra.

A més, la Mancomunitat ha repartit més de 2.000 polseres de silicona i altres 3.000 de tela, totes amb el lema violeta #STOPMASCLISME, per a l’us dels ajuntaments en les seues corresponents campanyes. Segons declara el president de la institució Intermunicipal, Carlos Fernández Bielsa, “Hem de caminar junts, i de fet anem units, per a aconseguir que cap dona haja de pasar mai per on no vol. I acabar amb un masclisme intolerable en la nostra societat”.

Les polseres, i la campanya, complementen ara a més el repartiment de carpes i materials que este passat estiu va oferir la Mancomunitat a tots els ajuntaments. Uns equipaments que van conformar una xarxa de Punts Violeta, o llocs segurs, per a tota dona que necesitara en qualsevol moment ajuda o assessorament, i en qualsevol cas una iniciativa per conscienciar a tota la societat “en el camí d’aturar el masclisme i la violència de gènere”. Segons explica el president “volem donar visibilitat a un gran problema social que, a dia de hui, no hem aconseguit aturar”.

Així, en l’últim plenari celebrat a la Mancomunitat tots els membres que el conformen van posar amb la polsera de la campanya i fent el gest d’#STOPMASCLISME al saló de plens de la institució. L’objectiu és donar eixa imatge de rebuig, en bloc, a la violència, especialment de cara al 25 de novembre.

D’esta manera la Mancomunitat de l’Horta Sud seguix fomentant el treball en equip amb totes les tècniques i regidores d’Igualtat, en constant contacte, per seguir treballant conjuntament.