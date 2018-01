L’Hospital d’Alzira realitza 30 noves contractacions davant la demanda provocada pel fred

En el cas de la grip, cal recordar que les persones incloses en els grups de risc que encara no s’hagen vacunat, poden fer-ho fins al pròxim 31 de gener.

El Departament de Salut de La Ribera ha posat en marxa el seu Pla de Reforç Assistencial per respondre a l’augment de la demanda provocada per les patologies pròpies de l’hivern. Durant esta època de l’any sol registrar-se un major nombre de casos de malalties de grip, bronquitis i pneumònia, alhora que s’agreugen malalties cròniques, sobretot cardíaques i respiratòries.

El Pla de Reforç Assistencial preveu cada any el reforç de personal sanitari i de llits en funció de les necessitats assistencials. Es per això que, segons han informat des de l Departament de Salut, l’Hospital d’Alzira ja ha realitzat 30 noves contractacions per reforçar la plantilla d’Infermeria de les àrees d’Hospitalització, Urgències i Unitat de Cures Intensives (UCI). També, s’estan agilitzant les proves diagnòstiques dels Serveis de Radiologia i Digestiu dels pacients que es troben hospitalitzats.

D’altra banda, des del departament de salut recomanen per prevenir la grip i els refredats: Rentar-se les mans amb freqüència, tapar-se la boca i el nas amb un mocador de paper o amb el braç en tossir o esternudar; mantenir una higiene adequada, netejar més freqüentment les superfícies, poms de les portes i objectes, ventilar sovint les habitacions, i evitar compartir gots o coberts que hagen pogut estar en contacte amb saliva o secrecions.

En el cas de la grip, cal recordar que les persones incloses en els grups de risc que encara no s’hagen vacunat, poden fer-ho fins al pròxim 31 de gener.

En el primer mes de la campanya de vacunació contra la grip 2017-2018, el Departament de Salut de La Ribera ja havia administrat més del 83% de les dosis de vacunes assignades, sent el segon departament de salut de la Comunitat Valenciana en dosis declarades.

Segons l’últim informe de vigilància de la grip en Espanya, des del passat més d’octubre la grip ha deixat 86 morts en 11 comunitats autònomes, i 212 casos greus hospitalitzats .

