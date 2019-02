L’Hospital de la Ribera col·labora amb IDEA en la formació de persones desocupades

Print This Post

Una vintena d’alumnes de l’Escola Taller Et Formem II, dependent d’IDEA (Iniciativa pera al Desenvolupament Econòmic d’Alzira), han visitat, aquest matí, l’Hospital Universitari de la Ribera com a complement als continguts formatius que estan rebent.

En concret, es tracta de persones desocupades que estan rebent formació en les especialitats d’Atenció al Client i Gestió Administrativa, que han pogut visitar els serveis de Biblioteca i d’Arxiu del centre alzireny, per conèixer, de primera mà i amb exemples reals, com es gestiona la documentació sanitària, tant en suport convencional com informàtic.