L’Hospital de la Ribera incorpora la rehabilitació a domicili per a pacients amb fractura de maluc

L’Hospital Universitari de la Ribera ha incorporat la rehabilitació a domicili, dins de la progressiva ampliació de la seua cartera de serveis que està duent a terme des del darrer mes d’abril.

Això ha estat possible gràcies a la incorporació d’un fisioterapeuta a la plantilla de la Unitat d’Hospitalització a Domicili (UHD) del centre hospitalari, que, inicialment, s’ocuparà de prestar el servei de rehabilitació a pacients amb fractura de maluc.

Segons ha destacat el coordinador de la UHD de la Ribera, Pablo Lafuente, “es tracta de pacients als quals la rehabilitació domiciliària els serà molt útil per recobrar la funcionalitat perduda amb la fractura, així com perquè s’incorporen a les seues rutines diàries d’una forma precoç”.

S’estima, en este sentit, que la rehabilitació a domicili dels pacients amb fractura de maluc escurça en 3 dies la seua estada a l’hospital evitant, així, que es produeixen complicacions mèdiques associades a una hospitalització llarga en persones grans com pot ser l’aparició de síndrome confusional aguda o deliris. “A més del benefici associat que té, per a tot pacient, el rebre el tractament directament al seu domicili, en un entorn més familiar i còmode”, ha assenyalat Lafuente.

Alhora, amb l’atenció a domicili, l’Hospital de la Ribera incrementa en més de 4 el nombre de dies que els pacients poden beneficiar-se de les tècniques de rehabilitació, cosa que redunda en una més ràpida recuperació del pacient.

Està previst que un centenar de pacients es beneficien, cada any, d’este servei. “Són pacients que han de complir certs criteris d’inclusió com, per exemple, que no siguen pacients enllitats prèviament al trencament, sinó pacients amb mobilitat, en els quals esta puga recuperar-se amb la rehabilitació”.

Potenciació de la UHD

Des del darrer mes d’abril, l’Hospital Universitari de la Ribera ha apostat per potenciar la seua Unitat d’Hospitalització a Domicili (UHD), que ha passat de tenir de 9 professionals a 21, cosa que ha permès a esta Unitat quasi duplicar el nombre de pacients als quals ofereix atenció, passant dels 53 pacients que tenia fa un any als 95 que té en l’actualitat.

La UHD de la Ribera ofereix atencions hospitalàries als pacients directament en els seus domicilis. Es tracta de pacients crònics que han patit una agudització de les seues patologies, pacients que requereixen ser atesos per infeccions o cures complicades i pacients pal·liatius, majoritàriament de caràcter oncològic.

Segons el coordinador de la Unitat, “amb l’hospitalització a domicili proporcionem un tracte més humanitzat al pacient, a qui li realitzem qualsevol tractament i prova que puga necessitar, com si estiguera ingressat en l’àmbit hospitalari, però amb els beneficis que, per al seu benestar general, suposa estar en el seu mateix domicili”.