L’Hospital La Fe consciencia sobre la importància de la prevenció del Ictus

El servei de Neurologia de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, amb la col·laboració de l’Associació d’Afectats de Ictus de la Comunitat Valenciana, ha organitzat una taula informativa amb motiu del Dia Mundial del Ictus, en la qual han oferit informació sobre la malaltia i la seua prevenció.

A més, personal de Medicina i Infermeria del Servei de Neurologia han posat a la disposició de pacients i acompanyants la possibilitat de realitzar-se proves com a mesurament de la tensió, de la glucèmia o fins i tot exploracions ecográficas de la circulació cerebral.

El ictus segueix sent un dels principals problemes de salut en la nostra societat, ja que anualment es diagnostiquen una mitjana de 6.000 nous casos a la Comunitat Valenciana.

Per aquest motiu, jornades com la desenvolupada aquest matí en l’Hospital La Fe tenen com a objectiu contribuir a millorar el coneixement sobre les malalties cerebrovasculares, els factors de risc o els símptomes d’alarma de ictus.

Societat Espanyola de Neurologia

La Societat Espanyola de Neurologia commemora, el dia 29 d’octubre, el Dia Mundial del Ictus i, en aquesta ocasió, ho fa amb la celebració d’una jornada que té com a objectiu analitzar com s’han implantat els diferents Planes d’Atenció al Ictus en les Comunitats Autònomes, amb la finalitat de continuar treballant de forma conjunta per a millorar l’atenció als pacients amb aquesta malaltia.

En aquest sentit, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública compta amb una xarxa d’atenció urgent al Ictus, gràcies a la instal·lació d’equips de telemedicina en els hospitals que compten amb Unitats de Ictus, com és el cas de l’Hospital La Fe.

Gràcies a aquests equips, davant un ‘Codi Ictus’, en hospitals comarcals sense unitats de Ictus, s’estableix una videoconferència entre els professionals implicats, es realitzen les proves diagnòstiques, avaluació per part de l’especialista de neurologia i presa de decisió mèdica, per a tractar i derivar al pacient a l’hospital de referència o bé tractar i ingressar en l’hospital comarcal, en funció del diagnòstic.

Segons la Societat Espanyola de Neurologia, una de cada deu morts a Espanya està causada per un ictus i est constitueix la segona causa de defunció en el nostre país i la primera causa de mort en dones.

Per açò, un símptoma de ictus és una urgència i, davant la primera sospita de ictus, s’ha de cridar al servei d’urgències o acudir ràpidament a l’hospital més proper, ja que una atenció primerenca multiplica les probabilitats d’una evolució satisfactòria i les possibilitats que present seqüeles són molt més baixes.