L’Hospital de La Ribera realitza el primer trasplantament de femta de la Comunitat Valenciana

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

A Espanya, només alguns centres de Madrid i Catalunya apliquen esta tècnica.

La receptora ha estat una dona de mitjana edat, amb diarrees recurrents produïdes pel bacteri Clostridium difficile, en la qual havia fracassat prèviament el tractament amb antibiòtics.

Dra. Merino: “La infecció per Clostridium difficile té una incidència creixent en la nostra societat, generant greus complicacions per a la qualitat de vida i la salut del pacient, a qui pot arribar a ocasionar-li la mort”.

El procediment ha estat possible gràcies a l’estreta col·laboració dels serveis de Medicina Interna, Microbiologia i Medicina Digestiva.

Alzira (29.03.18).- L’Hospital Universitari de La Ribera ha realitzat el primer trasplantament de femta de la Comunitat Valenciana. La receptora ha estat una dona de mitjana edat, amb diarrees recurrents produïdes pel bacteri Clostridium difficile, en la qual havia fracassat prèviament el tractament amb antibiòtics.

A Espanya, només alguns centres de Madrid i Catalunya apliquen esta tècnica, que consisteix a transferir matèria fecal d’un donant sa al pacient afectat amb l’objectiu de restablir l’equilibri de la flora intestinal (microbiota) que s’ha vist alterada.

Segons ha assenyalat la Dra. Consolación Merino, del Servei de Medicina Interna de l’Hospital d’Alzira i coordinadora de tot el procediment, “la pacient havia tingut ja 5 episodis d’infecció recurrent per Clostridium difficile amb ingressos hospitalaris en 5 mesos i havia perdut fins a 8 quilos de pes, amb un greu risc de desnutrició i de complicacions posteriors, de manera que vam optar per utilitzar en ella esta innovadora tècnica”.

La mostra que s’ha utilitzat en la transferència va ser extreta d’una persona sana, a la qual s’havia sotmès prèviament a diverses proves per descartar l’existència de qualsevol patologia que poguera afectar la seua flora intestinal i que es poguera transferir a la pacient intervinguda. “No totes les persones poden donar. Els donants han de ser acuradament seleccionats i esta és una de les parts més delicades de tot este procés”, ha assenyalat la Dra. Merino, qui ha destacat que “es van arribar a descartar altres dos possibles donants abans de seleccionar el adequat”.

Una vegada extreta la femta del donant, esta va ser preparada en una solució fisiològica i, posteriorment, transferida a la pacient a través d’una colonoscòpia. Segons la Dra. Merino, “hi ha diverses formes de transferir la femta al receptor, però a La Ribera vam optar per la colonoscòpia perquè esta tècnica ens permetia veure perfectament tot l’intestí de la pacient i deixar la mostra de manera que esta poguera romandre durant més temps dins del seu organisme sense ser expulsada”.

Per dur a terme este procediment, es va sedar a la pacient, qui, després de la intervenció, va permanéixer en observació durant unes hores abans d’anar-se’n a casa. Cal destacar que, “a una setmana de la intervenció, la pacient no ha presentat cap complicació, cosa que resulta molt positiu, tenint en compte que esta tècnica permet la curació en el 90% dels casos en què es realitza”.

Segons ha afirmat la Dra. Merino, “esta intervenció no haguera estat possible sense l’estreta col·laboració entre els serveis de Medicina Interna, que ha coordinat tot el procés; el de Microbiologia, que ha processat la mostra del donant per garantir la seua traçabilitat i evitar contaminacions, i el de Medicina Digestiva, encarregat de fer la colonoscòpia”.

A més, “ha estat inestimable la col·laboració que l’Hospital de La Ribera ha trobat en el Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Ramón y Cajal de Madrid, a través del Dr. Javier Cobo, qui ens ha ajudat a posar en marxa esta tècnica a Alzira”, ha assenyalat la Dra. Merino.

Infecció per Clostridium difficile

El bacteri Clostridium difficile té una transmissió fecal-oral i pot afectar qualsevol persona independentment de la seua edat i condició física, “si bé resulta més perillosa en persones amb una salut debilitada com la gent gran o pacients de càncer o que han tingut una llarga estada en hospitals o residències”, ha assenyalat la Dra. Merino, qui ha afirmat que “es tracta d’una infecció amb una incidència creixent en la nostra societat i que genera greus complicacions per a la salut i la qualitat de vida del pacient, amb febre, mal abdominal o diarrees recurrents que poden portar a la desnutrició i fins i tot ocasionar la mort del pacient”.

Fins a un 15-30% dels pacients afectats per Clostridium difficile presenten una recaiguda en els tres mesos següents a haver rebut un tractament correcte amb antibiòtics, sent la possibilitat de tornar a tenir un nou episodi, després d’una primera recaiguda, el 65%.