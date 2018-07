L’Hospital de la Ribera participa en l’elaboració d’un protocol europeu sobre una avançada tècnica per tractar les hemorroides

Connect on Linked in

Embolització arterial rectal

Es tracta d’un procediment mínimament invasiu i indolor que asseca l’hemorroide en lloc de extirpar-la amb el bisturí

Només tres hospitals apliquen este procediment a Espanya, sent el de la Ribera el centre que major nombre d’intervencions ha realitzat amb esta tècnica a nivell nacional

Alzira (02.07.18). L’Hospital Universitari de la Ribera està participant en l’elaboració d’un protocol europeu sobre l’Embolització Arterial Rectal, un procediment mínimament invasiu que elimina les hemorroides sense necessitat d’utilitzar el bisturí, cosa que minimitza les complicacions associades a la cirurgia tradicional.

Només tres hospitals apliquen este avançat procediment a Espanya, sent el de la Ribera el que major nombre d’intervencions ha realitzat amb esta tècnica a nivell nacional.

D’esta manera, la xarxa internacional que està elaborant el protocol està integrada, a més de per l’Hospital d’Alzira, pels centres hospitalaris espanyols Fundació Jiménez Díaz i Hospital de Dénia i els italians Sant Camillo a Roma, Santa Maria Della Misericòrdia de Perugia i Sant Andrea a la ciutat de La Spezia.

Per a l’elaboració d’este protocol europeu, representants de tots els hospitals participants s’han reunit recentment a Madrid, per posar en comú les diferents normes i procediments preoperatoris que se segueixen en els seus centres. A esta primera reunió hi han assistit, per part de l’Hospital de la Ribera els doctors María Dolores Ferrer i Enrique Esteban, radiòlegs vasculars intervencionistes, i el doctor Francisco Javier Blanco, cirurgià digestiu.

Segons ha destacat el Dr. Esteban, “per als professionals sanitaris és fonamental comptar amb un protocol de consens que unifique criteris clínics. Així, l’objectiu d’este grup de treball europeu és recollir, de forma clara i exhaustiva, tots els procediments que s’han de seguir per a l’aplicació d’esta tècnica relacionats amb aspectes com la selecció de pacients, els materials utilitzats, els punts de punció o la preparació de l’operació”.

Està previst que, al llarg de 2018, continuen les reunions entre estos especialistes, que culminaran amb l’elaboració d’un protocol on es recullen tots els estàndards de qualitat i seguretat d’esta tècnica.

L’embolització arterial rectal és un procediment mínimament invasiu i indolor que asseca l’hemorroide en lloc de extirpar amb el bisturí. Per a això, el radiòleg vascular intervencionista localitza, per mitjà d’un catèter, les artèries que alimenten l’hemorroide i les obstrueix mitjançant unes espirals metàl·liques que redueixen el flux de sang, el que provoca que l’hemorroide acabe assecant-se.

D’esta manera, es minimitzen les complicacions associades a la cirurgia tradicional, com el sagnat o la necessitat de cures diàries; s’escurça el període de convalescència, permetent la reincorporació de la persona intervinguda a la seua vida diària 24 hores després de l’operació, i s’augmenta la qualitat de vida del pacient.

A més, en no haver cirurgia rectal ni cap tipus de manipulació anal, s’evita la possibilitat de traumatisme anorectal, l’aparició de fissures, estenosi (estrenyiment) o incontinència posterior.

Segons el Dr. Esteban, “l’embolització hemorroïdal serà, sens dubte, en un futur, la tècnica més recomanada en els fòrums mèdics nacionals i internacionals, per al tractament de les hemorroides”.

De fet, especialistes de l’Hospital de la Ribera ja han presentat esta tècnica en reunions nacionals, com la de l’Associació Espanyola de Coloproctologia celebrada al maig d’enguany a Bilbao i a la qual va assistir la Dra. Maria Dolores Ferrer, i serà un dels temes més innovadors que s’abordaran, de la mà del centre alzireny, a la ‘European Conference on Embolotherapy 2019’, que se celebrarà al Palau de Congressos de València del 26 al 29 de juny del proper any.

Congrés internacional a València

En este sentit, cal destacar que València ha estat elegida seu d’esta Conferència per la ‘Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe’ (Societat Europea de Radiologia Cardiovascular i Intervencionista), a instàncies del Servei de Radiologia Vascular i Intervencionista de l’Hospital de la Ribera .

El Dr. Enrique Esteban és membre del Comitè Científic d’este Congrés, considerat com el més prestigiós del món en el camp de l’embolització i al qual es preveu l’assistència de més d’un miler d’especialistes de tot el món.