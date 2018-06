L’Hospital Universitari de la Ribera tractarà a fons la reproducció assistida

El 22 de juny tindrà lloc una jornada de portes obertes en saló d’actes de l’Hospital

L’Hospital Universitari de la Ribera realitzarà el pròxim 22 de juny una jornada de portes obertes que versarà sobre la reproducció assistida. Al llarg del matí, diversos professionals del centre oferiran xerrades informatives al voltant d’aquest tema.

Al voltant de 400 parelles acudeixen cada any a la consulta de Ginecologia Funcional de l’Hospital d’Alzira per tal de buscar orientació i preparació per als tractaments. A més, el 64% de les dones que atén l’hospital cada any te més de 33 anys. Els motius d’esterilitat ja no es redueixen solament a causes orgàniques, sinó que també es deuen al mode de vida actual, on les mares retarden l’edat per a tenir un primer fill.

D’aquesta manera, l’esterilitat és un problema que afecta entre el 10% i el 16% de les parelles en edat reproductiva. Amb aquesta jornada, l’hospital busca orientar a tots aquells que se sotmetran a alguna tècnica de reproducció assistida o que estan pensant-ho. Però també està dirigida a especialistes en Ginecologia, per tal que puguen aprofundir més en aquest àmbit.

Els col·loquis aniran a càrrec de la doctora Marita Espejo, del servei de ginecologia, que tractarà la Importància de la medicina de la reproducció en la societat. Seguidament, el doctor Agustín Calvo, del mateix servei de ginecologia, parlarà sobre els tractaments de reproducció assistida. Finalment, l’economista i gestor sanitari Miguel Máñez desenvoluparà el tema des de la seua versant més actual, com és el coneixement científic o mèdic a través de les Xarxes Socials.

Finalment es realitzarà una taula redona on els ponents interactuaran amb els assistents per tal de resoldre dubtes i aclarir conceptes. La jornada s’iniciarà a les 10:30 al saló d’actes de l’Hospital de la Ribera.