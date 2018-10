L’IES EDUARDO PRIMER de CARLET / VALÈNCIA amb 300 alumnes de Secundària corre per a acabar amb la leucèmia infantil en La Volta al Col·le de Unoentrecienmil

Connect on Linked in

Es detecten més de 300 casos de leucèmia infantil a l’any a Espanya

La Fundació ha destinat ja més de 600.000 euros per a recerca

Ja han participat més de 250.000 xiquets i 260 centres en edicions anteriors

Madrid, 17 d’octubre de 2018. Més de 800 col·legis i centres educatius de tota Espanya correran el pròxim 26 d’octubre la IV edició de la Volta al Col·le de Unoentrecienmil per a recaptar fons i impulsar la recerca de la leucèmia infantil amb una nova Beca de Recerca de la fundació. I l’IES Eduardo Primer de Carlet/ València se sumisca a aquest moviment solidari amb els seus 300 alumnes de Secundària

Aquesta edició presentarà una xifra rècord de centres participants i s’espera que més de 300.000 alumnes conscienciats sobre la problemàtica d’aquesta malaltia se sumeixen a la carrera.

La carrera solidària és el major moviment de col·legis units a favor de la recerca de la leucèmia infantil i ha sigut un èxit rotund en les tres primeres edicions, comptant amb la participació de més de 250 centres i superant els 250.000 corredors entre alumnes i professors, aportant tots un simbòlic euro per al seu dorsal solidari.

Cada any es diagnostiquen a Espanya 300 nous casos de leucèmia en edat pediàtrica i desgraciadament un 20% no ho supera. “La recerca és l’únic camí per a canviar aqueixes xifres i arribar al 100% de curació”, explica Jose Carner, president i fundador de Unoentrecienmil.

Aquesta iniciativa integra valors com a conscienciació, compromís, esforç, solidaritat, companyonia, lluita, sacrifici, superació i esperit d’equip en una jornada esportiva amb un marcat sentit de reivindicació: es necessiten més mitjans per a la recerca de la leucèmia infantil ja que el càncer pediàtric és la primera causa de mort per malaltia fins als 14 anys.

“La Volta al Col·le ajuda a conscienciar del greu problema que suposa la leucèmia infantil i gràcies a la generositat de tants alumnes i centres implicats en la participació seguim recaptant fons per a una nova Beca de Recerca de la leucèmia. En la Fundació sempre subratllem que amb una mica de molts podem ajudar a canviar el món i aqueix és el nostre objectiu: que hi haja una curació total dels xiquets amb leucèmia i no solament del 80% dels casos i que els més xicotets puguen gaudir en els parcs jugant lluny dels hospitals i quimioteràpies. Tant de bo cada any se sumeixen més centres educatius a la Volta al Col·le. És increïble veure el somriure que se li dibuixa als xiquets participants i les ganes i l’entusiasme que li posen en la carrera lluint aqueix dorsal amb el qual confien poder ajudar a posar fi a aquesta greu malaltia”, explica el fundador de Unoentrecienmil.

Sobre Unoentrecienmil La Fundació Unoentrecienmil naix en 2012 amb l’objectiu d’impulsar projectes de recerca de leucèmia infantil, malaltia que diagnostiquen cada any a Espanya a 300 nous xiquets i que llança una terrible estadística: 2 de cada 10 xiquets diagnosticats no ho supera. Des de llavors ha destinat ja més de 600.000€ en recerca: Són ja set beques –cinc anuals-, actualment hi ha un investigador espanyol a Seattle aprenent les tècniques més capdavanteres per a aplicar-les a Espanya després d’un any d’estada gràcies a la Beca de Destinació, s’ha obert una línia de recerca sobre els beneficis de la pràctica de l’esport en la cura del càncer infantil i la hipòtesi de la II Beca de Recerca del Dr. Antonio Pérez Martínez es converteix ara en una realitat en forma d’assaig clínic esperançador.

