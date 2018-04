L’institut de Càrcer crea la figura de l’alumne “corresponsal” per a coord r l’oferta cultural o lúdica amb els ajuntaments

Connect on Linked in

18 d’abril de 2018.- L’IES Càrcer ha iniciat un projecte de participació estudiantil mitjançant el qual s’intenta conèixer les motivacions i necessitats de la gent jove de la Vall del Xúquer. Ho realitza a través dels anomenats “corresponsals” que treballen en un punt d’informació juvenil que conjumina a dinamitzadors culturals dels ajuntaments i als alumnes, que els transmeten les seues idees per a aconseguir unes localitats amb ofertes atractives per al seu grup d’edat. La iniciativa va nàixer dels ajuntaments, que van pensar que havien d’acostar les seues múltiples activitats de tota índole (culturals, lúdiques o esportives) als joves.

Es va procedir a una reunió amb el director de l’institut que unifica als vuit pobles de la Vall del Xúquer (Càrcer, Cotes, Beneixida, Sellent, Antella, Gavarda, Alcàntera de Xúquer i Sumacàrcer) i es va passar informació als alumnes per a assistir a les xarrades, en les quals es van conèixer, inicialment, algunes dels seus primers suggeriments o inquietuds. Els primers contactes han sigut realment sorprenents. Des del primer dia es van mostrar disposats a treballar com a “corresponsals” al voltant de vint alumnes, dels quals deu van assistir a la primera reunió.

La representació pràcticament va cobrir a totes les localitats de la Vall del Xúquer. Les tècniques treballen de mediadores entre els equips de govern i els joves i ja en el primer contacte es va decidir crear un perfil de Instagram dels corresponsals i un grup de Whatsapp per a millorar la comunicació. Entre la pluja d’idees que van proposar els joves estudiants també es va incitar als ajuntaments perquè oferisquen classes de zumba o dibuix artístic, a més de gimcanes, excursions per la muntanya, baixades pel riu Xúquer per a sensibilitzar sobre la seua cura o cursos de fotografia.

La intenció dels ajuntaments és que aquest grup estudiantil acabe configurant-se com un col•lectiu que conjumine als joves dels diferents pobles, com ocorre amb altres grups d’edat com el dels jubilats. Una de les iniciatives que hi ha programades per a seguir coordinant a l’agrupació estudiantil representant de tot l’institut de Càrcer és la participació en el Fòrum de la Joventut, que celebrarà la segona edició a Carcaixent després d’una primera a Sumacàrcer.