L’Institut Valencià de Cultura presenta una nova política de preus per als teatres Principal i Rialto

L’Institut Valencià de Cultura ha renovat la seua política de preus per a a la temporada 2018-2019 en els teatres Principal i Rialto de la ciutat de València.

La novetat més important és la creació de l’anomenat “preu jove”, que suposa un descompte del 50 % en el preu de la butaca dels espectacles que s’exhibeixen als teatres Rialto i Principal, per a tots els menors de 35 anys, que podran triar la millor butaca disponible. Així, un espectacle com el representat fins al 4 de novembre al Teatre Principal, ‘Cronologia de las bestias’, el preu del qual és 24 euros, a un menor de 35 anys li costarà tan sols 12 euros. I en el cas del Rialto, l’espectacle ‘I tornarem a sopar al carrer’, d’un preu de 16 euros, es quedaria per als menors de 35 anys en un preu de 8 euros.

A més a més, una important novetat d’aquesta oferta és que les entrades es poden obtindre també a través del web de venda dels teatres (entradas.com) i no només a la taquilla com fins ara.

La nova política de preus pretén acostar els més joves a les arts escèniques per tal de consolidar un nou públic i crear el del futur, així com facilitar l’accés d’aquest sector als teatres.

Però l’IVC també es planteja ofertes que premien la constància i l’interés per la seua programació, com l”Abonament 4′, que permet assistir a quatre espectacles programats al teatre Principal per un total de 50 euros, en butaca preferent i per a qualsevol sessió. En el moment de l’adquisició de l’entrada, l’abonat té dret a comprar una butaca contigua per a un acompanyant amb un 25 % de descompte.

L’abonament estarà a la venda fins al 3 de novembre i els espectacles inclosos en aquest abonament són ‘Cronologia de las bestias’, fins al 4 de novembre; ‘Antígona’, del 9 al 19 de novembre; ‘Tic-Tac’, del 21 de desembre al 20 de gener de 2020, i ‘La valentía’, del 25 de gener al 3 de febrer.

A més, l’Institut Valencià de Cultura disposa d’altres productes promocionals com la targeta “+cultura”, o els descomptes habituals a jubilats, estudiants i altres col·lectius.

També hi ha una novetat en la present temporada pel que fa a les xarxes socials: la creació de perfils específics per als dos teatres. Els enllaços són:

Facebook:

www.facebook.com/TeatreRialtoValencia/

