L’investigador carletí Bernat Sòria serà el pregoner de les Festes 2018

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El científic Bernat Sòria serà enguany l’encarregat de pregonar les Festes Majors de Carlet que tindran lloc la primera setmana de setembre. D’esta manera els Festers del 2018, la penya «i xq no» ha mantingut la proposta municipal que l’Ajuntament va encetar l’any passat l’Ajuntament de triar com a pregoner/a, un fill/a del poble que atresore i represente tot allò que ens enorgullix com a carletines i carletins, per tal de revitalitzar l’acte del pregó.

Una tradició renovada que al 2017 va tindre com a protagonista la ballarina carletina Lara Hernandorena i que enguany té continuïtat amb la figura del científic i investigador Bernat Sòria, qui a més va ser reconegut com a fill predilecte de Carlet ara fa dos anys.

El pregó tindrà lloc el dissabte 1 de setembre, al balcó de l’Ajuntament després d’una cercavila per la ciutat amb la participació de diverses associacions de la població.

Bernat Sòria és actualment investigador del Centre Andalús de Biologia molecular i medicina regenerativa, del qual també ha estat director (2005-2007). Investigador en el camp de les cèl·lules mare i la diabetis, va ser ministre de Sanitat i Consum entre 2007 i 2009 i el seu treball com a investigador li ha reportat nombrosos reconeixements internacionals. L’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, ha valorat molt positivament l’elecció dels festers en triar Sòria, «un home del qual els carletins ens sentim orgullosos i també perquè tot i que la seua trajectòria el du a treballar lluny del seu poble, és una persona molt arrelada a Carlet, que la visita constantment i a la qual es sent molt lligat».

A banda d’este acte, la intensitat de les festes carletines es viurà ja des del divendres amb activitats amb l’actuació del grup Seguridad Social en el recinte de la revetla, per a donar inici a la plantada de palcos en la Plaça Major. Diumenge, la regidoria de juventut s’ha sumat als actes organitzat pels festers amb el primer Kaki Fest, un festival de música rock en valencià que comptarà amb les actuació de Sva-ters, Deliri, La Fúmiga, Vadebo i Jazzwoman. Els festers faran la presentació oficial de les festes el dilluns a les 11 de la nit i enguany es comptarà amb l’actuació de la cantant Marta Sánchez. Actuació que s’inscriu dins d’un programa de festes que conserva l’eix vertebral dels actes tradicionals com les revetles, la festa jove, el joc del burro, el concurs d’arròs al forn, el ral·li, la tradicional cavalcada de carrosses de paperets i les distintes competicions esportives que es duran a terme durant la setmana.